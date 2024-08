Le Maroc participe au 31ème Festival international du théâtre expérimental du Caire

Le Maroc sera représenté au 31ème Festival international du théâtre expérimental du Caire (1er-11 septembre) par la pièce théâtrale "Fatair Atoufah" (Tartes aux pommes) de la troupe "Douze Tmasra7", ont annoncé, mardi, les organisateurs.



Produite avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la culture) au titre de l’année 2023-2024, cette œuvre est réalisée par Abdeljabar Khamrane et écrite par le Soudanais Amjad Abu Alala.



La scénographie et la chorégraphie de cette pièce de théâtre, interprétée par Rajae Kharmaz, Zineb Ennajem, Noureddine Saadane et Zakaria Haddouchi, ont été signées respectivement par Youssef El Arkoubi et Taoufiq Izeddiou.



Dans un communiqué, la direction du Festival indique que cette édition connaîtra la participation de 10 troupes théâtrales arabes représentant la Jordanie, le Sultanat d'Oman, l'Irak, la Tunisie, le Maroc, le Koweït, l’Arabie Saoudite, la Palestine et les Emirats Arabes Unis, aux côtés de performances artistiques de l’Équateur, de l’Espagne, de l’Allemagne, de la Hongrie, de l’Inde, de la Grèce, de la Roumanie et de l’Afrique du Sud.



En marge du programme de ce rendez-vous culturel annuel, organisé par le ministère de la Culture égyptien, figurent également des passages sur scène d’artistes émiratis, irakiens et saoudiens.



Le Festival international du théâtre expérimental du Caire, qui se veut un pont d’échange et de communication entre les différentes cultures et sociétés par le biais de l’art, vise à présenter les nouveautés de la scène théâtrale internationale.