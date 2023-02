Le Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan dévoile la liste des films en compétition

Le Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan (FCMT) a dévoilé, mardi, la liste des films qui seront en compétition lors de sa 28ème édition, prévue du 3 au 10 mars prochain.



Au total, le festival a reçu 350 candidatures de films, dont 12 ont été sélectionnés pour la compétition officielle, indique un communiqué de la Fondation du festival.



Le jury de la compétition officielle des longs métrages sera présidé par le réalisateur turc Zeki Demirkubuz, et composé de l’actrice espagnole, Anna Ycobalzeta, de la réalisatrice-scénariste égyptienne, Hala Khalil, de l’autrice française et critique de cinéma, Nada Azhari Gillon, et du professeur italien en histoire des arts visuels, Valerio Carando.



Le festival rend hommage à l’écrivain, scénariste et critique de cinéma, Mustapha Mesnaoui, décédé en 2015, en donnant son nom au jury de la critique qui se compose de l'actrice et monteuse de cinéma (Égypte), Safaa Ellaisy, du critique et président de l’Association des écrivains cinématographique en Andalousie (Espagne), Lourdes Palacios, et du critique de cinéma et scénariste (Maroc), Ahmed Bougaba.



Le jury des ateliers de Tétouan est, quant à lui, composé du producteur et ex-président du Centre cinématographique marocain (CCM), Sarim Fassi Fihri, de l’actrice et réalisatrice, Lydia Zimmerman, de la productrice-scénariste, Yasmina Nini Faucon et de l’acteur-directeur photo, Galal El Zaki.



Les films en lice sont "Ténèbres", réalisé par Dušan Milić (Serbie), "Alam" de Firas Khoury (Palestine), "Poissons rouges" d'Abdeslam Kelai (Maroc), "Nezouh" de Soudade Kaadan (Syrie), "Ramona" d'Andréa Bagney (Espagne), "Endroit sûr" de Sigurno Mjesto de Juraj Lérotic (Croatie), "Clous de girofle et oeuillets" de Bekir Bülbül (Turquie), "Le barrage, Al Sadd" d'Ali Cherri (Liban), "Un été à Boujad", d'Omar Mouldouira (Maroc), "Septembre" de Giulia Louise Steigerwalt (Italie), "Upon entry" de Juan Sebastián Vasquez Alejandro Rojas (Espagne) et "Lit de rivière" de Bassem Brèche (Liban).



Le festival a également choisi 7 films coups de cœur, à savoir "Fièvre méditerranéenne" de la réalisatrice palestinienne, Maha Haj, "L'île du pardon" du réalisateur tunisien Reda Bahi, "Les huit montagnes" de Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen (Belgique), "Jardins suspendus" d'Ahmed Yassine Al Daradji (Irak), "Les pires" de Romane Guéret et Lise Akoka (France), "Les miens" de Roshdy Zem (France) et "Queens" de Yasmina Benkiran (Maroc).