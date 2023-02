Le CRI Béni Mellal-Khénifra lance les rencontres régionales de concertation entre les acteurs économiques

Le Centre régional d’investissement (CRI) Béni Mellal-Khénifra a lancé, récemment, les rencontres régionales de concertation entre les acteurs économiques de la région « Investment Talks ».



Ces rencontres visent à améliorer la complémentarité et la coordination entre les acteurs économiques de la région dans l’objectif de développer l’offre territoriale et drainer des investissements productifs dans un cadre partenarial public-privé.



«Investment Talks» se veut aussi un cadre de discussions de sujets et de problématiques qui impactent l’investissement et la compétitivité de la région.



La première rencontre a été organisée, mercredi dernier à Béni Mellal, en coordination avec la CGEM Béni Mellal-Khénifra, sur le thème «Les investissements des Marocains du monde, un levier de développement ».



A cette occasion, le directeur du Pôle impulsion économique et offre territoriale au CRI Béni Mellal-Khénifra, Nawfal Hammoumi, a indiqué que cette initiative intervient en application des Hautes Orientations Royales visant à assurer la complémentarité entre les CRI et les différents acteurs territoriaux publics et privés pour une meilleure mise en œuvre de la loi 47-18.



Le CRI Béni Mellal-Khénifra a décidé ainsi de lancer une série de rencontres de coordination avec les acteurs des différents secteurs économiques, avec le soutien et la coordination des acteurs des cinq provinces de la région de Béni Mellal-Khénifra, a-t-il dit.



Pour sa part, le président de l’antenne régionale de la CGEM Béni Mellal-Khénifra, Aziz Farsi, a salué cette initiative qui vise à promouvoir l’investissement au niveau de la région, soulignant que la mise en place de conditions propices à l’investissement permet de garantir la stabilité socioéconomique et constitue un indicateur essentiel pour drainer des investissements productifs en particulier en cette conjoncture économique difficile que traverse le monde en raison de la pandémie du coronavirus.



Il a en outre relevé que le CRI Béni Mellal-Khénifra et l’antenne régionale de la CGEM sont des partenaires dans plusieurs programmes de développement de l’investissement au niveau de la région comme “Izdihar” et les “Odyssées régionales de l’entrepreneuriat”, notant que cette première rencontre de coordination a discuté des principaux défis auxquels font face une quinzaine d’investisseurs parmi les MRE qui ont été associés à l’étude de mise en œuvre des “Investment Talks”.