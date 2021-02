Le CHAN, une porte ouverte aux transferts

Des footballeurs en vue pendant le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) Total 2020 qui se tient actuellement au Cameroun ont profité de l’exposition médiatique pour signer dans des championnats plus huppés. Avant même la finale du tournoi prévue au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé dimanche, quatre joueurs ont perçu les dividendes de la participation à cette compétition réservée uniquement aux joueurs locaux. On s'attend à plus de mouvements dans des clubs à l'étranger à la fin du tournoi. Parmi les joueurs éliminés du CHAN, le milieu de terrain ougandais Saidi Kyeyune a signé en faveur d’El Merreikh du Soudan. Le footballeur de 27 ans, auteur de deux buts, a réussi de bonnes performances face au Togo et au Maroc.



Kyeyune quittera donc l'Uganda Revenue Authority (URA FC) pour renforcer l'équipe soudanaise qui prendra part à la phase de poules de la Ligue des champions de la CAF Total 2021. ‘’Bienvenue au milieu de terrain ougandais de l’URA Kampala, bienvenue Kyeyune’’, a confirmé le club soudanais sur ses réseaux sociaux. Le talentueux milieu de terrain qui a marqué un but d’anthologie de 35 mètres lors du match contre le Togo s'est dit heureux de rejoindre son nouveau club au passé glorieux. ‘’C'est une excellente occasion de faire partie de cette équipe’’, a écrit le milieu de terrain ougandais sur Twitter. Le puissant défenseur zimbabwéen Peter Muduhwa, surnommé ‘’Maître de la défense’’ a rejoint le Simba FC de Tanzanie qualifié en Ligue des champions de la CAF. Le joueur du Highlanders FC du Zimbabwe est considéré comme une recrue de choix pour le club tanzanien. "Bienvenue dans la grande famille des champions de Tanzanie, Peter Muduhwa Maître de la Défense’’, a confirmé le Simba FC sur son site officiel. ‘’En tant que famille Simba, nous vous souhaitons la bienvenue et nous pensons que vous nous aiderez à bien performer en Ligue des champions de la CAF et en Super Coupe’’, ajoute le club tanzanien.



‘’Muduhwa, qui nous rejoint en provenance du club zimbabwéen de Highlanders FC, est arrivé depuis le Cameroun où il représentait le Zimbabwe à la [Compétition des nations africaines]’’, ajoute le club tanzanien. Le milieu de terrain de la RD Congo, Doxa Gikanji, rejoint lui aussi les champions de Tanzanie en provenance du Daring Club Motema Pembe après avoir brillé avec les Léopards locaux au CHAN. Le défenseur burkinabé Soumaila Ouattara a quitté l'équipe locale du Rahimo FC pour des pâturages plus verts dans l'attrayante Ligue marocaine. L'arrière central de 25 ans a rejoint le Raja de Casablanca pour devenir son quatrième et dernier joueur étranger avant la reprise des compétitions locales et continentales. Le Raja de Casablanca éliminé par le Teungueth FC en Ligue des champions, jouera les barrages de la Coupe de la CAF. Des informations font état de l’intérêt des Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) pour le Camerounais Loic Ako Assomo tandis que des joueurs évoluant dans les sélections de Guinée, du Mali et du Maroc seraient dans la ligne de mire de clubs européens, asiatiques et africains.