Le CESE procède au renouvellement annuel de ses instances

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a procédé au renouvellement de ses instances, conformément aux dispositions de sa loi organique et de son règlement intérieur, a annoncé mardi le Conseil.



Il s'agit de l'élection, lors de la 143e session ordinaire de l’Assemblée générale du CESE, des représentants des cinq catégories qui composent le Conseil économique, social et environnemental, ainsi que l’élection, le 28 février 2023, des présidents et des rapporteurs des sept commissions permanentes par les membres de ces commissions, a fait savoir le Conseil dans un communiqué.



Suite aux résultats de ces élections, le nouveau bureau du Conseil économique, social et environnemental, au titre de l’année 2023, est composé, outre le président, Ahmed Réda Chami, de Amine Mounir Alaoui, représentant de la catégorie des experts, de Mohammed Dahmani, représentant de la catégorie des syndicats les plus représentatifs, de Mouncef Ziani, représentant de la catégorie des organisations et associations professionnelles, de Karima Mkika, représentante de la catégorie des organisations et associations œuvrant dans les domaines de l’économie sociale et de l’activité associative, de Khalid Lahlou, représentant de la catégorie des membres "ès-qualités".



Les présidents des sept commissions permanentes du Conseil ont également été élus, a indiqué le CESE, notant qu'il s’agit de Mohamed Fikrat, président de la commission des affaires économiques et des projets stratégiques, de Khalil Bensami, président de la commission de l’emploi et des relations professionnelles, de Jaouad Chouaib, président de la commission des affaires sociales et de la solidarité, de Mohamed Benkaddour, président de la commission des affaires de l’environnement et du développement durable, de Ahmed Abaddi, président de la commission de la société de la connaissance et de l’information, de Lahcen Oulhaj, président de la commission d’analyse de la conjoncture économique, sociale et environnementale, de Mina Rouchati, présidente de la commission de la régionalisation avancée et du développement rural et territorial.