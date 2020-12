Le Black Mamba s’en va

Le 26 janvier 2020, le monde du sport était sous le choc après l’annonce du décès de Kobe Bryant. Sur les différents parquets de la NBA, les hommages se multipliaient avec une émotion non feinte. La légende du basket mondial, cinq fois champion NBA avec les Lakers de Los Angeles et double médaillé d’or olympique, a tragiquement perdu la vie dans un accident d’hélicoptère à l’âge de 41 ans. Gianna, sa fille de 13 ans, compte aussi parmi les victimes. Surnommé "Black Mamba" pour son efficacité redoutable, Kobe Bryant restera dans les mémoires comme l’un des plus grands sportifs de l’histoire. En son hommage, LeBron James s’est fait faire un nouveau tatouage sur sa cuisse gauche. S’il était adulé par les uns, il pouvait être également haï par d’autres, mais Kobe Bryant, qui a passé une partie de son enfance en Italie avant d'arriver aux Etats-Unis à l'adolescence, mettait tout le monde d’accord sur son indéniable talent