Le Bayern sur le toit de l’Europe

1 974, 1975, 1976, 2001, 2013 et donc, 2020. En cette année si particulière, le Bayern Munich est sorti vainqueur du Final 8 de Lisbonne. Le géant bavarois a assumé son statut en mettant par la même occasion fin au rêve du Paris SaintGermain en finale. La suprématie indiscutable des Munichois a explosé aux yeux de la planète football dès les quarts de finale après avoir balayé le Barça de Lionel Messi, sur le score sans appel de 8 buts à 2. Une démonstration qui s’est poursuivie jusqu’en finale donc, même si ce fut sur le plus petit des scores (1-0). Ce sacre a aussi eu valeur de rappel : Sur le Vieux Continent, les clubs les plus historiques ne permettraient pas si facilement aux écuries montantes d'ajouter leur nom au palmarès de la Coupe aux grandes oreilles. Idem en Ligue Europa où le FC Séville a acquis son 6ème sacre en C3, le quatrième depuis 2013 en disposant dans une rencontre incroyable de l’Inter de Milan (3-2), au Rhein Energie Stadion de Cologne.