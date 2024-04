Le 3ème Colloque international coopération université-entreprise se tiendra du 18 au 20 avril à Tanger

L’Ecole nationale de commerce et de gestion Tanger (ENCGT) relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi, organise du 18 au 20 avril, en partenariat avec la confédération générale des entreprises du Maroc de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la 3ème édition du Colloque international coopération Université – Entreprise, sous le thème "RSA, développement durable et performance".



Ce colloque s’inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée par le Royaume en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de développement durable, comme en atteste la dynamique environnementale enclenchée ces dernières années dans les différents secteurs économiques, et des programmes d’opérationnalisation de la Charte nationale de l’environnement et du développement durable, a indiqué un communiqué des organisateurs.



L’objectif principal de cette édition est de créer un espace d’échange et de débat entre chercheurs et praticiens au sujet de la RSA et du développement durable, en rapport avec la performance des organisations en général, et des entreprises en particulier, a-t-on précisé.



Le programme du colloque offrira aux chercheurs confirmés et débutants, de différentes disciplines des sciences économiques et de gestion, aux dirigeants d’entreprises et d’établissements publics et aux praticiens et experts, de communiquer et de débattre autour de la thématique du colloque, qui est d’actualité et de portée nationale et internationale. Cette troisième édition comprend un concours de projets verts, des conférences plénières, des tables rondes thématiques, des ateliers de communications et de formation doctorale, a conclu la même source.