Le 2è Symposium international sur le don d'organes et transplantation, les 14 et 15 mai à Laâyoune

La société marocaine pour les thérapies régénératives (MSRT) organisera les 14 et 15 mai à Laâyoune, la 2e édition du Symposium international sur le don d’organes et transplantation (SIDOT’25), sous le thème "Greffe osseuse et hépatique: de l’éthique à la pratique".



Organisé en collaboration avec la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, ce Symposium a pour objectif d'analyser les innovations technologiques et chirurgicales dans le domaine de la transplantation d'organes et d’examiner les stratégies susceptibles d’élargir l'accès à cette thérapie vitale, soulignent les organisateurs.



Cet événement réunira chercheurs, cliniciens et spécialistes pour examiner les enjeux liés aux greffes osseuses et hépatiques.



Il s'agit d'apporter un éclairage scientifique sur les avancées récentes, d’identifier les obstacles à leur développement et de proposer des solutions concrètes pour améliorer l’accès aux soins.



Ce Symposium constituera une opportunité unique d’échange et de collaboration pour faire avancer la transplantation au Maroc et à l’échelle internationale.



Au programme de ce Symposium figurent un master class en thérapies régénératives et médecine tissulaire et des ateliers pratiques, ainsi que des conférences sur "Greffe osseuse: enjeux, innovations et perspectives" et "Greffe hépatique, un enjeu médical de taille pour le Maroc".