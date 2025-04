Le 16e Forum national du handicap, du 8 au 11 avril à Sala El Jadida

La 16e édition du Forum national du handicap se tiendra, du 8 au 11 avril à Sala El Jadida, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Organisé par le Centre national Mohammed VI des Handicapés sous le thème "Médias et handicap : Réalités et défis", cet événement sera marqué par l'organisation d'une journée scientifique et plusieurs ateliers thématiques, indique un communiqué du Centre.



De nombreux experts nationaux et internationaux assureront l'animation des différentes sessions de ce forum, organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC) et avec l'appui du Fonds des nations unies pour la population (UNFPA) à l'occasion de la Journée nationale du handicap.



Selon le communiqué, l'ouverture officielle du Forum, qui se déroulera en présence d'une délégation ministérielle, des membres du Conseil d'administration de la Fondation de gestion du Centre national Mohammed VI des Handicapés et d'autres personnalités, sera marquée par un hommage aux professionnels des médias et de l'information pour leurs performances et leur intérêt porté à la problématique du handicap au niveau national.



Participeront à ces travaux, en présentiel, environ 300 professionnels des médias et du handicap, des représentants de départements gouvernementaux, des ONGs nationales et internationales, des associations de personnes en situation de handicap, des familles, des chercheurs et spécialistes, en plus d'un millier de participants et d'acteurs nationaux, à distance, via la plateforme ZOOM et la page Facebook du Centre.



Au menu, figurent aussi l'organisation d'un match de foot de gala entre les professionnels des médias et les cadres du Centre national Mohammed VI des Handicapés, ainsi que des activités à caractère culturel, artistique, sportif et récréatif, destinées aux personnes en situation de handicap, leurs familles et l'ensemble des acteurs concernés, en vue d'assurer et de veiller sur leur bien-être, conclut le communiqué.