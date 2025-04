Hommage à Soumaya Naamane Guessous : Une figure emblématique de la sociologie marocaine

Un hommage appuyé a été rendu, mardi à Rabat, à Soumaya Naamane Guessous, figure emblématique de la sociologie marocaine, dans le cadre la 30e édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL).



A cette occasion, Mme Naamane Guessous, reconnue pour ses contributions en tant qu’auteure et chercheuse, a fait part de son émotion et de sa gratitude pour cette reconnaissance, particulièrement significative à ses yeux, car venant de son propre pays. "Recevoir un hommage, notamment de la part de sa patrie, revêt une résonance unique", a-t-elle affirmé.



Revenant sur son parcours, Mme Naamane Guessous s'est arrêté sur les défis et les satisfactions ayant jalonné sa carrière de sociologue et d’écrivaine. "Être sociologue requiert d'avoir un double regard; celui que l’on porte sur la société et celui qu’elle nous renvoie, souvent avec tendresse, parfois avec résistance", a-t-elle révélé, évoquant l’importance de son œuvre dans la dénonciation des tabous, des injustices et des non-dits, tout en affirmant avoir toujours œuvré avec respect et sensibilité.



Mme Naamane Guessous a également rendu hommage aux femmes marocaines, en particulier celles vivant en milieu rural, qui ont joué un rôle clé dans ses enquêtes de terrain. "Leur générosité, leur accueil sans condition et leur confiance ont marqué mon travail d’une humanité sincère", a-t-elle confié, ajoutant qu’enquêter en milieu rural a toujours été pour elle un véritable plaisir, empreint de partage et d’éclats de rire.



En conclusion, l’autrice a dédié cet hommage à toutes les femmes qui ont ouvert leurs portes et leurs cœurs à ses recherches. Tout en remerciant l’assistance pour cette célébration, elle a affirmé que cette reconnaissance constitue pour elle un appel à continuer à écrire, interroger, raconter et, parfois, déranger, fidèle à sa mission de sociologue.



De son côté, l'universitaire et chercheuse Sabah Chraibi a rendu un vibrant hommage à Soumeya Guessous, qu'elle a décrite comme une "femme publique au regard incisif et à l'humanité débordante", mettant en avant le courage et la profondeur de l'auteure, capable d’aborder des sujets complexes et souvent tabous avec une capacité unique à communiquer l'essentiel.

"Joviale et joyeuse, Soumaya incarne une véritable philosophie de l'altérité et de la justice sociale", a-t-elle affirmé.



Mme Chraibi a également mis en lumière l’engagement indéfectible de Mme Guessous en faveur des droits humains et de la dénonciation des injustices. "Ses écrits transcendent les convenances pour explorer des problématiques fondamentales comme le tabou, les inégalités, ou encore les droits des femmes".



Et d’ajouter qu’elle ne se contente pas de constater les dérives sociales, mais invite à la réflexion et au changement, avec une plume incisive et une humanité désarmante.

S’exprimant lors de cette cérémonie, la socio-anthropologue et enseignante-chercheuse Sana Benbelli, a quant à elle, rendu un hommage appuyé à Soumaya Naamane Guessous, soulignant le rôle déterminant qu’elle a joué dans son parcours universitaire et professionnel.



"Soumaya Naamane Guessous a été bien plus qu’une mentor pour moi. Elle m’a guidée avec bienveillance et dévouement tout au long de mon parcours académique et professionnel", a indiqué Mme Benbelli.



Elle a également salué l'approche inspirante de Mme Naamane Guessous, qui, à travers ses écrits et ses actions, a toujours défendu les droits des femmes et encouragé les jeunes générations à s’investir pleinement dans leur épanouissement intellectuel et professionnel.



Soumaya Naamane Guessous est une sociologue, écrivaine et militante marocaine reconnue pour son engagement en faveur des droits des femmes et son combat contre les inégalités sociales. Auteure de plusieurs ouvrages, dont le célèbre "Au-delà de toute pudeur", elle a contribué à briser les tabous autour de la condition féminine au Maroc. A travers ses travaux académiques, ses publications et son activisme, elle a marqué de son empreinte le paysage intellectuel marocain, devenant une figure emblématique du féminisme et de la sociologie engagée.