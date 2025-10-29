Augmenter la taille du texte
Lancement à Tarfaya de la 12ème étape de la course symbolique de relais de la Marche Verte

Jeudi 30 Octobre 2025

Lancement à Tarfaya de la 12ème étape de la course symbolique de relais de la Marche Verte
La 12ème étape de la course symbolique de relais de la Marche Verte, organisée par la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT) sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été lancée mardi à Tarfaya.

La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de Tarfaya, Mohamed Hamim, et de la présidente de la FRMSPT, Nezha Bidouane, ainsi que de plusieurs élus, responsables locaux et figures sportives.
 
A cette occasion, M. Hamim a remis le drapeau national à la championne internationale d’athlétisme, Zahra Ouaziz, marquant le départ de cette étape qui relie Tarfaya à Laâyoune, en passant par la commune de Tah, haut lieu chargé de symboles patriotiques dans la mémoire de la glorieuse Marche Verte.

Dans une déclaration à la MAP, Nezha Bidouane a indiqué que cette course se veut une occasion symbolique de célébrer le 50e anniversaire de la Marche Verte, notant que les différentes étapes de cette course se distinguent par la participation d’un grand nombre de champions, qui ont porté haut les couleurs nationales dans les plus grandes compétitions internationales.

L’athlète Zahra Ouaziz a notamment été vice-championne du monde du 5.000 m aux Mondiaux de Séville (1999), et médaillée d’argent sur 3.000 m en salle aux Mondiaux d'athlétisme de Johannesburg (1998) et de Maebashi (Japon, 1999).

Lancée le 15 octobre depuis Tanger, la course symbolique se poursuit vers le Sud du Royaume avec des escales successives à Laâyoune (30 octobre), Boujdour (1er novembre) et BirGandouz (4 novembre) avant de s’achever en apothéose à Dakhla le 6 novembre.

Véritable épopée sportive et patriotique, cette course constitue un hommage vibrant à l’un des événements les plus emblématiques de l’histoire du Maroc, symbole du lien indéfectible entre le Trône et le peuple pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume.
 

