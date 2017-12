Laeticia Hallyday continue d’entendre la voix de Johnny

Deux semaines après la mort de celui qui a partagé sa vie pendant 20 ans, Laeticia se retrouve confrontée à un deuil douloureux qu'elle tente de d'affronter avec courage pour préserver ses filles, Jade et Joy.

Le 6 décembre dernier, le chanteur Johnny Hallyday décédait des suites du cancer des poumons contre lequel il luttait depuis des mois. Après un hommage populaire grandiose organisé conjointement par la famille du rockeur et l'Elysée, Laeticia Hallyday s'est envolée en compagnie de ses filles, Jade et Joy pour l'île de Saint Barthélémy pour les obsèques de son époux. Elle vit depuis sur l'île, dans la maison de Jade, où la famille avait pour habitude de venir passer les vacances et où Johnny voulait finir ses jours, pour se donner le temps du deuil et fournir à ses enfants un quotidien rassurant, entre routine de l'école et chaleur du foyer. Mais chaque jour, la famille se recueille sur la tombe du rockeur.

Dans le magazine Closer cette semaine, un proche confesse pourtant que Laeticia Hallyday, si elle tente de faire bonne figure auprès de ses filles de 13 et 9 ans, traverse une dure période : "Elle pleure chaque jour, mais jamais devant les filles. C'est terrible pour elle. Elle a l'impression de voir Johnny partout dans cette maison qu'il aimait tant. Elle continue d'entendre sa voix". Cette année, le couple, très fusionnel, fêtait ses 21 ans de mariage. Laeticia Hallyday, qui a toujours été un roc pour son mari, devra trouver en elle la force de devenir la nouvelle cheffe de famille.