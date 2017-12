Lady Gaga pose ses valises à Las Vegas

La chanteuse américaine a annoncé dernièrement qu'elle entamera une résidence artistique de deux ans dans la capitale du jeu en 2018.

"C'est la terre d'Elvis, Tony Bennett et Frank Sinatra, The Rat Pack, Elton John, Judy Garland et Liza Minnelli. Cela a toujours été mon rêve de jouer à Las Vegas", a déclaré la star de la pop dans un communiqué.

Lady Gaga débutera sa série de spectacles au MGM Resorts International en décembre 2018, dans une salle pouvant accueillir 5.300 personnes.

Cher et Ricky Martin y avaient avant elle élu résidence.

Avant de s'installer à Las Vegas, celle qui a enflammé la mi-temps du Super Bowl, en février dernier, reprendra sa tournée mondiale. Cet automne, la chanteuse avait été contrainte de reporter les 18 concerts de la partie européenne de son "Joanne World Tour" à début 2018 afin de soigner une fibromyalgie.