Lady Gaga et Bono vont enregistrer un titre caritatif pour un fan

C'est ce qu'on appelle une collaboration prestigieuse. Lady Gaga et Bono vont s'associer pour la bonne cause en enregistrant un titre caritatif à destination unique d'un fan. Cette opération se déroulera au coeur de l'association (RED), qui lutte contre le sida, et dont le leader de U2 est l'un des fondateurs. Le chanteur irlandais a évoqué l'information il y a quelques jours sur le plateau de Jimmy Kimmel : « Je l'ai rencontrée à un gala (RED), elle devait avoir tout juste 20 ans. Elle a cette capacité folle d'improviser. Pendant cette soirée, elle a écrit une chanson (...) et a un talent sacré. Nous allons écrire une chanson avec le nom du gagnant ». Pour avoir une chance de recevoir cette chanson plus que prestigieuse, les fans sont invités à faire un don d'un minimum de 10 dollars sur Crowdrise, un site de crowdfunding à but de bienfaisance, pour encourager la cause.

Le gagnant recevra donc un titre personnel et une copie signée des paroles par les deux stars. La chanson de Bono et Lady Gaga aura d'ailleurs pour thème la vie du privilégié en question, dont l'identité reste aujourd'hui inconnue, puisque le concours est toujours en cours. « On espère juste que ce ne sera pas Gertrude ou quelque chose comme ça », plaisante d'ailleurs l'interprète de "The Blackout". Le site officiel de RED précise d'ailleurs que cette « chance d'une vie vous permettra de devenir la muse de Bono et Lady Gaga. Ils chercheront à connaître tout de vous et écriront votre propre medley ».

Entre la popstar, qui cartonne au cinéma avec "A Star Is Born", et le leader de U2, qui a fini son "Experience + Innocence Tour" en évoquant la possible fin du groupe, l'histoire d'amour n'est pas nouvelle. En effet, la Mother Monster était déjà montée en 2015 sur la scène du Madison Square Garden à New York lors du concert des Irlandais pour une reprise acoustique d'"Ordinary Love". Il se murmurerait également que l'interprète d'"Applause" aurait posé sa voix sur "Summer of Love", l'un des titres du dernier disque de la bande à Bono, "Songs of Experience". Quant à savoir si ce titre collaboratif sera partagé ou non, la décision reviendra au gagnant.