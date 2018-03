Lady Gaga annule sa tournée européenne

La chanteuse américaine Lady Gaga a annulé les dix derniers concerts de sa tournée européenne en mettant en avant des "douleurs aiguës". Dans un message posté récemment sur Twitter, la chanteuse se dit "effondrée" et explique s'être rangée à l'avis des médecins.

"Mon équipe médicale souhaite que je récupère chez moi", a-t-elle indiqué, ajoutant: "Je dois faire passer mon bien-être en premier".

Parmi les concerts annulés, des dates étaient prévues à Paris, Londres, Berlin, Stockholm, Zurich et Copenhague, ainsi que Cologne (Allemagne) et Manchester (Royaume-Uni).

Lady Gaga, qui a été propulsée sur le devant de la scène musicale pop en 2008 avec le single "Just Dance", a confié par le passé qu'elle souffrait de douleurs chroniques dues à une fibromyalgie.