Dystinct : L'alchimiste belgo-marocain des cultures et des langues

A la confluence des cultures et des langues, l’artiste belgo-marocain Dystinct, a su façonner un univers musical singulier, où le métissage et l’éclectisme révèlent l’universalité de son art et s’érigent à la fois en signature et marque de fabrique.



Illiass Mansouri de son vrai nom, né à Anvers et bercé dès sa tendre enfance par les sons et les rythmes du Maroc, propose aujourd’hui, à travers la darija qu’il chante, une musique capable de transcender les frontières et de dialoguer avec toutes les cultures.



À seulement vingt-sept ans, ce chanteur, compositeur et producteur s’impose comme l’un des visages les plus audacieux et créatifs d’une génération d’artistes arabes ouverts sur le monde, qui fusionnent les rythmes, mêlent les idiomes et construisent des passerelles entre les cultures.



Sa jeunesse est d’abord celle d’un garçon comme tant d’autres, jouant au football sur les places de Morstel en région flamande, rêvant des stades et des tribunes plutôt que des projecteurs et des scènes.



Pourtant, la musique l’accompagne dès son enfance. Son père, musicien, l’initie aux mélodies et aux sonorités marocaines, et chaque note nourrit son quotidien et imprègne peu à peu son imaginaire.



A quatorze ans, il enregistre ses premières maquettes, et à dix-huit ans, il quitte la Belgique pour Amsterdam, billet de train en main et rêves à portée de cœur. C’est là qu’il rencontre les producteurs Unleaded et Yam, ses complices de toujours, et rejoint le label Avalon Music.



Dès ses débuts, l’artiste mêle avec naturel l’arabe, le français, le néerlandais et l’anglais, sur des rythmes empruntés à l’afrobeat, au reggaeton, au raï et à la pop urbaine. Son tout premier album, "Mon Voyage" (2021), esquisse les contours d’un univers hybride, enraciné dans la culture maghrébine tout en visant un public mondial.



L’année 2022 marque un tournant dans sa carrière artistique. Son titre "Ghazali", en duo avec Bryan MG, devient l’hymne officieux de l’équipe nationale marocaine lors de la Coupe du monde au Qatar. Les images des Lions de l’Atlas entonnant son refrain font le tour du monde et propulsent Dystinct au rang de phénomène planétaire.



Avec son deuxième album "Layali", sa trajectoire prend une dimension nouvelle. Dystinct cumule des centaines de millions d’écoutes et décroche plusieurs distinctions internationales. Meilleur artiste d’Afrique du Nord aux Trace Awards 2023, Album de l’année aux FunX Awards 2024, et une entrée remarquée l’année suivante dans le Forbes 30 Under 30 Europe.



Ses collaborations avec Gims, French Montana, Jul, MHD, Naza, Franglish ou J Balvin témoignent de cette quête d’universalité à travers une musique plurielle à la fois intime et cosmopolite et une mosaïque de sons et de cultures qui trouve écho aux quatre coins du monde et résonne d’un continent à l’autre.

Mais c’est sur scène que Dystinct révèle toute son amplitude et son talent. Après une première tournée mondiale à guichets fermés, il entame en 2025 une nouvelle odyssée pour présenter son troisième album, "BABABA World".



Cette tournée, véritable manifeste artistique, propose un voyage sensoriel et immersif où se conjuguent les rythmes arabes, les accents latins et les pulsations électroniques. De Casablanca à Toronto, de Bruxelles à Paris, chaque salle se transforme en espace de célébration et de communion. Son concert ce weekend à la Lotto Arena, dans sa ville natale, symbolise à lui seul le chemin parcouru.

Celui d’un enfant qui rêvait autrefois en passant devant cette salle mutique en imaginant s’y produire devant des milliers de fans venus du monde entier.



Au-delà du succès et des chiffres, Dystinct qui incarne cette jeunesse diasporique réconciliée avec elle-même et fière de son identité plurielle, nourrit le rêve de rendre la musique arabe universelle. A l’instar des artistes latins qui ont imposé leurs langues au monde, il souhaite que la darija devienne une langue pop comprise et chantée bien au-delà du Maghreb.

Et peut-être, à l’écoute de ses mélodies qui voguent entre les rives et murmurent à l’âme, effleure-t-il déjà ce rêve qu’il porte en lui.