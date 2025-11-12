Les "Rencontres d'Es-Semara", un espace de dialogue et de rapprochement entre les cultures

Les "Rencontres d'Es-Semara" ont débuté, mardi, dans la ville éponyme, sous le thème "Echanges sur les convergences et la compréhension des cultures et des religions".

Initié par l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable et la Fondation France-Maroc pour la paix et le développement durable, cet événement a réuni un parterre éminent de personnalités intellectuelles et culturelles.



L'organisation de ces rencontres vise à faire d'Es-Semara une véritable plateforme du dialogue culturel et spirituel, et un espace de rapprochement entre les peuples et les religions, confirmant ainsi la place historique de la ville en tant que carrefour des échanges humains entre le Maroc et son ancrage africain.



Dans une allocution de circonstance, le gouverneur de la province d'Es-Semara, Brahim Boutoumilate, a indiqué que ces rencontres visent à promouvoir un dialogue sincère et ouvert entre les cultures et les croyances, notant qu'Es-Semara est la capitale spirituelle des provinces du Sud du Royaume et lieu d'une richesse symbolique, ancrée dans une tradition de tolérance et d'ouverture.



M. Boutoumilate a également souligné que de telles initiatives traduisent l’esprit d’ouverture et de tolérance qui caractérise le Maroc à travers son histoire et incarnent la philosophie du vivre-ensemble prônée à la fois par l’Islam et par la Constitution du Royaume.



Es-Semara, en tant que carrefour historique des érudits et des commerçants, continue aujourd’hui d’assumer son rôle ancestral de pont entre le Nord et le Sud, portée par la Haute sollicitude Royale et par la dynamique de développement intégrée que connaissent les provinces du Sud, a-t-il poursuivi.



Dans une déclaration à la presse, le président de la Fondation France-Maroc pour la paix et le développement durable, Hubert Seillan, a, quant à lui, mis l’accent sur l'importance de ces rencontres dans la diffusion des valeurs de tolérance et de coexistence entre les cultures et les religions.



M. Seillan a aussi noté qu’Es-Semara, dans le Sahara marocain, revêt une charge spirituelle particulière, reconnue de tous, comme en témoignent ses nombreuses zaouïas.