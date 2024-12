La transition énergétique qui n'a pas pu se faire

Les idées, et les mots que nous utilisons pour les formuler, sont importants. Par exemple, alors que la guerre froide touchait à sa fin, la notion de « fin de l'histoire » suggérait que la désintégration du communisme soviétique laisserait la démocratie libérale et les économies de marché incontestables. Cette idée s'est imposée aux décideurs politiques occidentaux, les amenant à penser qu'ils pouvaient se permettre de relâcher leur vigilance. Trois décennies plus tard, la « fin de l'histoire » et les politiques qui en ont découlé semblent terriblement erronées.



Aujourd'hui, c'est la « transition énergétique » qui a pris le dessus sur les décideurs politiques. L'expression suggère la nécessité de passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables – une idée apparemment convaincante qui va dans le sens des objectifs climatiques et de l'innovation technologique. Cependant, elle décrit mal ce qui se passe (et ce qui se passera) et a conduit certains gouvernements à adopter des politiques coûteuses et contre-productives. En outre, elle a opposé des objectifs qui devraient être complémentaires – lutter contre le changement climatique et promouvoir la sécurité énergétique – les uns aux autres.



Pour être clair, les transitions énergétiques – le passage d'une forme d'énergie à une autre – se sont produites tout au long de l'histoire, coïncidant avec des changements économiques qui ont créé une demande pour la nouvelle source d'énergie. Après le début de la révolution industrielle, la machine à vapeur, le moteur à combustion interne et l'essor des économies manufacturières ont poussé les sociétés à passer du bois au charbon, puis au pétrole et au gaz.



Le soutien à la transition vers l'abandon des combustibles fossiles reflète les préoccupations concernant les coûts réels et prévus du changement climatique et les preuves liant le réchauffement de l'atmosphère et des océans de la Terre à l'émission de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre (en particulier le méthane) émis par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel. L'objectif de la transition est de parvenir à des émissions "nettes zéro" (idéalement d'ici 2050) en éliminant progressivement les combustibles fossiles et en les remplaçant par des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie nucléaire.



Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas non plus de « défossilisation ». Les combustibles fossiles – pétrole, gaz et charbon – fournissent encore plus de 80% de l'énergie mondiale. Depuis 2013, la consommation mondiale de pétrole et de gaz a augmenté de 14%, en raison d'une hausse de 25% dans les économies en développement. La consommation de charbon reste indispensable pour alimenter la Chine, l'Inde et d'autres pays en développement, et a atteint des sommets en 2023. Les énergies renouvelables, bien qu'en croissance rapide, ne remplacent pas les hydrocarbures, du moins pour l'instant.



La raison en est simple: la demande d'énergie augmente à un rythme annuel de 2 à 3%, et les avancées technologiques telles que la fracturation hydraulique (fracking) ont rendu les hydrocarbures moins chers et plus abondants. Les Etats-Unis, qui sont déjà le plus grand producteur de pétrole au monde, produiront encore plus au cours de la prochaine présidence de Donald Trump, et la croissance des populations et des économies dans les pays du Sud soutiendra une demande robuste.



Les technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle, les transports électrifiés et les centres de données à grande échelle, stimulent également la demande d'énergie. Les énergies renouvelables ne peuvent à elles seules la satisfaire de manière fiable. Cela renforce le rôle des combustibles fossiles. De même, les combustibles fossiles restent indispensables pour les industries à forte consommation d'énergie telles que l'aviation, le transport maritime et l'industrie lourde. Les énergies renouvelables, bien qu'efficaces pour la production d'électricité, peinent à répondre aux besoins de ces secteurs.



Les considérations réglementaires et politiques ont également contribué à faire échouer la transition énergétique en ralentissant le processus d'autorisation de l'énergie nucléaire et de l'énergie éolienne. Par ailleurs, de nombreux pays n'ont pas revu leur système fiscal pour inciter les consommateurs et les entreprises à se détourner des combustibles fossiles.

Les facteurs qui entravent la transition énergétique ne risquent pas de disparaître de sitôt.



L'une des options consiste à ignorer les preuves et à aller de l'avant. Telle semble être l'approche préférée de nombreux participants aux conférences annuelles des Nations unies sur le changement climatique. A Dubaï, fin 2023, les participants ont publié un accord final (signé par près de 200 gouvernements) appelant explicitement à « abandonner les combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques, d'une manière juste, ordonnée et équitable, en accélérant l'action au cours de cette décennie critique ».



C'est précisément ce que l'Europe s'est engagée à faire, en fixant des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables et en fixant le prix du carbone à des niveaux qui ont rendu l'énergie et l'activité économique plus coûteuses. Le « Green Deal européen », qui visait à dissocier la croissance économique de l'utilisation des ressources et à faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone d'ici à 2050, a au contraire contribué à une baisse de la croissance. Le manque d'investissement dans l'énergie a également laissé une grande partie du continent dangereusement dépendante du gaz russe. En bref, l'adoption prématurée de la transition énergétique a affaibli les performances économiques et la sécurité énergétique.



Comme l'a expliqué Thomas Kuhn dans La structure des révolutions scientifiques, les cadres intellectuels dominants persistent jusqu'à ce que leurs limites deviennent indéniables, ouvrant la voie à un nouveau paradigme. La « transition énergétique » a atteint ce stade. Son absence dans le projet final de la conférence mondiale sur le climat qui s'est tenue cette année à Bakou est révélatrice. Un nouveau paradigme est nécessaire : la coexistence énergétique.



Un tel paradigme accepterait que la consommation d'énergie continue d'augmenter dans un avenir prévisible, les combustibles fossiles et les énergies renouvelables jouant tous deux un rôle plus important. Il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre, mais plutôt l'un et l'autre – tout ce qui précède et plus encore – afin d'accroître la sécurité, la résilience et l'accessibilité financière.



Le paradigme de la coexistence énergétique nécessite des investissements ciblés et des réformes politiques. Il est essentiel de moderniser les réseaux énergétiques afin d'accueillir diverses sources d'énergie et d'accroître l'efficacité, tout comme de développer les technologies de capture et de stockage du carbone pour atténuer les émissions. Il serait utile d'encourager le développement des énergies renouvelables en favorisant les partenariats public-privé et en assouplissant les restrictions relatives aux sites. L'abandon du charbon, qui est à l'origine des émissions les plus élevées, au profit du gaz et des énergies renouvelables, qui produisent moins d'émissions, devrait également être une priorité absolue.



Certains objecteront que la coexistence énergétique constitue un rejet des politiques indispensables pour lutter contre le changement climatique. Mais la lutte contre le changement climatique ne peut se faire au détriment de la suffisance ou de la sécurité énergétique. Et il n'en est pas question, compte tenu de la situation politique.



L'obtention du soutien nécessaire à la lutte contre le changement climatique a plus de chances de réussir si les politiques ne sont pas perçues comme hostiles à tous les combustibles fossiles. Une transition de la transition énergétique serait une bonne première étape.



Par Richard Haass

Chercheur universitaire distingué à l'Université de New York, précédemment directeur de la planification politique au département d'Etat américain (2001-2003)

Et Carolyn Kissane, professeure à l'Université de New York et directrice fondatrice du Laboratoire sur l'énergie, le climat et le développement durable.