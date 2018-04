La touchante déclaration de Stromae à son épouse

Stromae, plus amoureux que jamais. Jeudi dernier, Stromae était invité sur le plateau de Quotidien avec sa femme Coralie Barbier. Les deux amoureux collaborent ensemble, sur la marque de vêtements Mosaert. S'ils partagent leur amour pour la mode, leurs sentiments sont aussi très forts. Comme l'a souligné l'auteur-compositeur-interprète dans l'émission, son épouse l'a énormément aidé, lors de ses périodes sombres. Paul Van Haver, de son vrai nom, en a profité pour déclarer son amour à la jeune styliste et la remercier pour son soutien : "Elle m'aide à mort. Franchement, elle a été là dans tous les moments où ça a été un peu difficile. C'est elle qui est mon épaule au quotidien, donc je la remercie encore", a-t-il confié. Des mots particulièrement touchants, applaudis par le public.

«Dans 19H Le dimanche», le 8 avril dernier, Stromae s'était livré sur la période difficile qu'il a traversée, et son choix d'arrêter sa carrière musicale : "J'étais chez moi à Bruxelles, je voyageais un petit peu. J'avais vraiment besoin d'enlever tout ce que j'avais sur les épaules. Toute cette pression qu'amène le succès. J'avais besoin de me retrouver, moi, auprès de mes proches, à ne plus forcément faire de la musique ou à être sur scène (...) J'ai quand même fait deux cents concerts en deux ans, c'est insensé, cela représente un concert tous les trois jours. C'était une superbe expérience mais c'est allé trop vite", avait-il déclaré.