Malgré l’atmosphère acariâtre et polarisée à Washington, DC, il semble y avoir un accord bipartite sur au moins une chose : que la Chine est un problème et que les Etats-Unis doivent relever le défi concurrentiel qu’elle pose.



Avec la force militaire et économique comme principales composantes, la rivalité sino-américaine est devenue une compétition pour déterminer qui dirigera l’ordre régional et mondial. Le dynamisme économique est une condition nécessaire à l’établissement de la puissance militaire.



Pour que les Etats Unis maintiennent et renforcent leur rôle de leader dans l’économie mondiale, ils doivent avoir à la fois des alliés et une économie nationale dynamique. Pourquoi, alors, l’administration du président américain Joe Biden parraine-t-elle des politiques qui aideront la Chine à réduire l’avantage économique de l’Amérique ?



Au lieu de demander comment les Etats-Unis peuvent améliorer leurs performances économiques, l’administration imite la Chine en laissant le gouvernement choisir les gagnants et les perdants parmi les technologies et les industries. Ce faisant, il abandonne le soutien traditionnel des Etats-Unis au système commercial multilatéral ouvert, à la primauté du droit et à l’entreprise privée dans un cadre de gouvernance approprié.



Dans toute compétition, il y a toujours deux stratégies de base parmi lesquelles choisir. Plus les ressources et l’attention sont dirigées vers une option, moins il y en aura pour l’autre. La première stratégie est offensive et consiste à renforcer ses propres capacités; la seconde est défensive et consiste à essayer d’affaiblir le concurrent.



En ce qui concerne la Chine, les Etats-Unis ont déjà tenté une stratégie défensive sans succès. C’est l’approche adoptée par l’ancien président Donald Trump, qui a lancé une “guerre commerciale” en imposant des tarifs et des sanctions à la Chine.



Malgré ces actions, la Chine a enregistré une croissance annuelle moyenne de plus de 6% du PIB en 2017-19, éclipsant la croissance annuelle moyenne de 2,5% de l’économie américaine au cours de cette période. En 2020, année du choc Covid-19, l’économie chinoise a progressé de 2,3%, tandis que le PIB américain a chuté de plus de 3,5%.



Dans les dernières prévisions du Fonds monétaire international pour 2021, la Chine devrait croître de 8,1%, contre environ 7% pour les Etats-Unis. Bien que la stratégie protectionniste de Trump ait clairement échoué, l’administration Biden la perpétue néanmoins en laissant les tarifs de l’administration précédente en place et en adoptant ses propres politiques «d’achat américain».



En agissant unilatéralement, Trump a affaibli le système multilatéral ouvert et nui à l’économie américaine, ainsi qu’à celles de ses alliés. Pourtant, même si les Etats Unis sous Biden obtiennent le soutien de la plupart de leurs alliés, ils ne sont pas assez grands ou assez forts pour faire plus que ralentir modérément la montée en puissance de la Chine.



Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, aucun pays n’a érigé de hauts murs protectionnistes et n’a connu une croissance économique satisfaisante sur une durée significative. Pendant des décennies, les Etats-Unis ont conduit une grande partie du monde sur une meilleure voie. Mais au lieu d’adopter une stratégie offensive basée sur le renforcement de ce rôle et de montrer l’exemple, les EtatsUnis poursuivent maintenant le type de politiques qui ont longtemps échoué dans de nombreux autres pays. En pratique, la «sélection des gagnants» a plus souvent conduit à soutenir les perdants.



Céder aux pressions politiques et accorder des subventions à des entreprises autrement défaillantes ne fait que perpétuer les inefficacités économiques. Il n’y a aucune raison pour que les bureaucrates soient chargés d’identifier les innovations qui seront couronnées de succès à l’avenir. La concurrence entre les start-up et les entreprises privées en place est un mécanisme beaucoup plus efficace.



Le protectionnisme et les subventions encouragent également les comportements monopolistiques nationaux, entraînant une baisse de la croissance de la productivité et encore plus de lobbying pour maintenir des privilèges indus. Ces pratiques découragent l’entrée de nouveaux acteurs sur les marchés et compliquent grandement l’expansion des petites entreprises.



De même, les actions des Etats-Unis dans la sphère commerciale freinent à la fois le développement économique de l’Amérique et sapent ses alliances, diminuant ainsi sa propre puissance mondiale. Considérez, par exemple, la décision de l’administration Biden de ne pas annuler le retrait de Trump du Partenariat transpacifique. Comprenant 11 autres pays riverains du Pacifique et excluant notamment la Chine, le TPP était en passe de devenir le plus grand bloc de libre-échange au monde.



Etant donné que l’adhésion des Etats-Unis à un tel accord augmenterait évidemment son influence mondiale, beaucoup s’attendaient à ce que Biden négocie l’adhésion des Etats-Unis au successeur du TPP, l’Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique, qui a été dirigé par l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe après Trump. Mais l’administration Biden a depuis signalé qu’elle ne prévoyait pas de devenir membre du CPTPP.



La Chine, quant à elle, capitalise sur les erreurs stratégiques des Etats-Unis en faisant sa propre demande d’adhésion au CPTPP (comme le Royaume-Uni l’a également fait). Ainsi, loin de préserver ou de renforcer le statut hégémonique de l’Amérique, l’approche de l’administration Biden a accru l’influence de la Chine en Asie-Pacifique – la région la plus économiquement dynamique au monde.



Pendant près d’un siècle, les ÉtatsUnis ont été l’économie la plus productive du monde parce qu’ils sont restés attachés à un système axé sur le marché, à la primauté du droit et à un commerce ouvert. Là où il a mené, l’Europe de l’Ouest, l’Asie de l’Est et du Sud-Est et d’autres ont suivi.



De cette façon, les politiques et les principes qui ont renforcé ses alliés ont également renforcé sa propre position hégémonique. Aujourd’hui, la Chine est en hausse, en grande partie parce qu’elle a abandonné ses politiques économiques antérieures en faveur d’un système plus axé sur le marché. Cela rend la décision américaine d’abandonner son propre système en faveur d’interventions étatiques à la chinoise d’une ironie perverse.



En adoptant des politiques à la chinoise, les EtatsUnis ne réduisent pas seulement leur avantage concurrentiel ; il désavoue en fait le système ouvert libéral axé sur le marché et son propre rôle de leader mondial. La suppression des mesures protectionnistes et le renforcement du système multilatéral ouvert donneraient des résultats largement supérieurs à ceux de l’approche trumpienne.



Les Etats-Unis devraient se réengager en tant que leader constructif au sein de l’Organisation mondiale du commerce et rechercher des accords sur des réformes pour couvrir de nouvelles questions telles que le commerce électronique et le changement climatique.



Plus la Chine essaie de développer les industries parrainées par l’Etat, plus les Etats-Unis devraient faire pour montrer qu’il existe une meilleure alternative.



Par Anne O. Krueger

Ancienne économiste en chef de la Banque mondiale, ancienne première directrice générale adjointe du FMI et professeure principale de recherche en économie internationale à la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies et Senior Fellow au Center for International Development à l’Université de Stanford