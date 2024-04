La sensibilisation à l'importance des forêts au centre d'un forum à Dakhla

La sensibilisation à l'importance des forêts et les moyens susceptibles de les préserver, ont été au centre d'un forum régional sur l’environnement organisé, samedi à Dakhla, à l'initiative du Réseau "Khalij Dakhla" (Baie de Dakhla) pour le climat et le développement durable et ce, en commémoration de la Journée mondiale de la Terre.



Organisée en partenariat avec l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, l’Association du Lagon de Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle et la Fondation Azura, cette rencontre placée sous le thème "Forêts et innovation… De nouvelles solutions pour un monde meilleur", s’inscrit dans le cadre d'initiatives visant à accroître la prise de conscience et la sensibilisation à l'importance des forêts et à échanger les expériences en faveur de solutions innovantes et efficaces pour protéger ces aires naturelles.



S'exprimant à cette occasion, le président du Réseau "Khalij Dakhla" pour le climat et le développement durable, Mohamed Idas, a indiqué que ce forum est l’occasion de réfléchir et d’œuvrer ensemble pour protéger l'environnement et préserver la forêt en tant que ressource naturelle précieuse.



Cette rencontre, a poursuivi M. Idas, permet aux élèves de prendre part à des ateliers thématiques pour les sensibiliser davantage à la question environnementale, à même de les inciter à proposer des solutions efficientes en la matière.



Il a également émis le souhait que ce forum puisse unifier les efforts des différents intervenants pour œuvrer conjointement en faveur d'un environnement plus sain et plus durable.



De son côté, le chef du Centre régional de documentation, d’animation et de production pédagogique à l'AREF, Amraz Slima, a noté que cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la convention de partenariat qui lie l'AREF et le Réseau "Khalij Dakhla", cible les élèves des trois cycles d'enseignement issus de plusieurs établissements scolaires.



Il a aussi relevé que de tels forums visent à sensibiliser les élèves quant à la préservation de l’environnement et le changement des comportements.

A cette occasion, les services de la Direction régionale de l'Agence nationale des eaux et forêts ont présenté un exposé sur le couvert forestier au Maroc.



Dans ce cadre, la Direction a passé en revue ses principales interventions au niveau de la région, à travers la lutte contre l'ensablement, la mise à niveau et l’amélioration des pâturages et la préservation et la valorisation de la biodiversité, ainsi que la mise en place de ceintures vertes et la réhabilitation des forêts urbaines et périurbaines.



Au programme de ce forum de deux jours, figurent l'organisation d'ateliers thématiques au profit des élèves des établissements scolaires, en plus de la plantation de 200 arbres dans l’un des quartiers de la ville, dans le sillage des efforts visant la sensibilisation à l'importance de préserver l'environnement.