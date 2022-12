La responsabilité de l'Afrique de protéger la biodiversité

L'Afrique est l'une des régions les plus riches en biodiversité du monde. Au moins 50.000 espèces végétales habitent nos biomes. Environ 1.100 espèces de mammifères et 2.500 espèces d'oiseaux, et entre 3.000 et 5.500 espèces de poissons d'eau douce, vivent sur nos terres, dans nos airs et nos eaux. Nos organismes vivants représentent un quart de toute la biodiversité sur Terre. Nous avons la responsabilité de les protéger.



L'Afrique a de grandes ambitions de développement. Tirant parti de nos importantes ressources humaines et naturelles, ainsi que de notre marché massif et de nos liens commerciaux solides, les Africains visent à réaliser une croissance forte et inclusive qui améliore la vie de millions de personnes. Atteindre cet objectif nécessitera une modernisation économique complète - un processus qui, historiquement, a eu tendance à causer des dommages importants à l'environnement.



Déjà, la croissance démographique rapide, l'expansion agricole, l'exploitation de la faune, les pratiques de pêche non durables, la déforestation et la dégradation des terres, l'urbanisation et le développement des infrastructures ont mis à rude épreuve la biodiversité de l'Afrique. Ajoutez à cela les effets du changement climatique – auquel l'Afrique est particulièrement vulnérable – et le continent pourrait perdre plus de la moitié de ses espèces d'oiseaux et de mammifères d'ici la fin de ce siècle.



Mais nous n'avons pas à choisir entre la préservation de l'environnement et le développement économique. Au contraire, des secteurs économiques clés – notamment l'agriculture, la foresterie et la pêche, qui représentent une part importante du PIB des pays africains – dépendent des services écosystémiques. Le secteur agricole génère à lui seul au moins 50% des emplois sur le continent.



Avec des stratégies judicieuses de gestion de nos ressources naturelles, nous pouvons construire un avenir dans lequel des écosystèmes sains et la biodiversité qu'ils soutiennent seront les principaux moteurs de la croissance et du développement. Les ressources fauniques de l'Afrique, par exemple, peuvent générer une valeur économique et des opportunités importantes.



Une stratégie visant à exploiter la conservation pour stimuler une croissance économique durable serait transformatrice. Mais les obstacles sont redoutables. Les atouts naturels de l'Afrique transcendent les frontières juridiques, géographiques et politiques. Les oiseaux ne s'intéressent pas à la politique ; ils se soucient de l'abri naturel. Les éléphants ne s'arrêtent pas aux frontières; ils cherchent de l'eau douce.



Tout comme nous partageons un réseau d'écosystèmes riches et d'actifs naturels, les pays africains partagent également le défi de concevoir une stratégie viable pour les protéger et les préserver. Nous partagerons également le butin du succès – ou les coûts de l'échec. Cette compréhension doit sous-tendre une vision commune qui facilite les concessions et les dépenses nécessaires pour apporter de vastes avantages à notre peuple et à la planète.



Les pays africains devront construire un consensus qui comblera les écarts entre nos diverses approches de la gouvernance environnementale, sans perdre de vue les besoins et les demandes locales. Tout programme de ce type doit être aligné sur des objectifs mondiaux fondés sur la science – tels que l'objectif «30x30» consistant à désigner 30% des terres et des océans de la planète comme zones protégées d'ici 2030 – et tenir compte des aspirations de développement de l'Afrique.



Nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs de développement ou de conservation si nous n'agissons pas de concert - d'abord sur notre propre continent, puis sur la scène mondiale. Le 7 décembre, des représentants de gouvernements du monde entier se réuniront à Montréal pour la 15e Conférence des parties (COP15) de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique afin de convenir d'un nouvel ensemble d'objectifs pour la prochaine décennie et au-delà. Les dirigeants africains doivent surmonter les divisions et saisir cette opportunité pour défendre notre patrimoine naturel et notre capital communs.



Cela signifie faire pression pour un accord mondial qui inclut l'objectif 30x30, qui, selon des études, augmenterait la production économique à l'échelle mondiale. Les pays africains – dont l'Ethiopie, le Nigeria, le Rwanda et le Sénégal – ont été parmi les premiers à défendre cet objectif, et le continent dans son ensemble peut désormais assurer son adoption. A cette fin, nous devons souligner l'importance de la conservation de la biodiversité pour assurer notre approvisionnement alimentaire, lutter contre le changement climatique et soutenir une croissance inclusive à long terme et la création d'emplois.



Le décor est planté pour que nous démontrions à la COP15 que nous pouvons nous approprier notre programme de conservation et jeter les bases d'un avenir prospère. Il s'agit d'une occasion cruciale pour nous de nous positionner en tant que chefs de file dans la promotion d'un modèle de développement économique axé sur la conservation, la durabilité et le respect du patrimoine naturel.



En agissant de concert, nous pouvons nous établir comme un partenaire de négociation solide, capable d'obtenir le soutien financier nécessaire pour préserver la biodiversité de notre continent. Nous avons déjà démontré un tel potentiel de leadership, en préconisant que tous les pays s'engagent à consacrer 1% de leur PIB pour combler le déficit de financement de la biodiversité et protéger les atouts naturels de notre planète.



Nous le devons à nos communautés locales et autochtones, aux générations actuelles et futures et aux milliers d'espèces uniques de faune et de flore qui dépendent de nos écosystèmes pour proposer des solutions viables à long terme à la crise de la biodiversité. Et en tant que gardiens de certains des écosystèmes les plus riches et les plus riches en biodiversité du monde, nous le devons à l'ensemble de la population mondiale.



Hailemariam Desalegn

Ancien Premier ministre éthiopien