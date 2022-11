La question à un billion d'euros de l'UE

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a plongé l'Union européenne dans une nouvelle crise économique et politique de grande ampleur. Mais alors que la guerre est la cause immédiate de la flambée des prix du gaz, du carburant et de l'électricité, les racines de la douleur actuelle de l'Europe sont bien plus profondes. Les vulnérabilités du système énergétique européen sont évidentes depuis au moins 2008. Mais l'UE a été trop lente à réagir, ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer une plus grande résilience.



Notre époque actuelle de «permacrise» souligne la nécessité pour l'Europe de réagir plus rapidement et de manière plus décisive aux chocs. Ces derniers mois, les gouvernements européens ont considérablement réduit leur dépendance vis-à-vis des importations de gaz russe, qui ont chuté de 45% du total l'an dernier, à seulement 5 à 6% actuellement. Mais remplacer les importations russes ne suffit pas; L'Europe doit aussi réduire sa consommation. Pour compenser les graves répercussions sur les Etats membres, les ménages et l'industrie, des mécanismes de solidarité à l'échelle de l'UE sont nécessaires.



Jusqu'à présent, ces efforts ont été ternes. Le plan de sauvetage très critiqué de 200 milliards d'euros (201 milliards de dollars) de l'Allemagne , qui vise à protéger les entreprises et les ménages de la flambée des prix de l'énergie, est un excellent exemple de l'attitude de faire cavalier seul qui prévaut. La tentative de l'Allemagne d'acquérir un avantage concurrentiel sur ses voisins pourrait déclencher une course aux subventions qui pourrait augmenter les prix de l'énergie. Compte tenu de l'interdépendance des Etats membres de l'UE et des économies de la zone euro, cette fragmentation est économiquement et politiquement toxique.



L'Europe a été confrontée à une menace similaire pour sa cohésion, sa stabilité et sa prospérité lors de la crise de la dette souveraine de 2010-12. A l'époque, comme aujourd'hui, les gouvernements européens étaient lourdement endettés et soumis à des contraintes budgétaires. A l'été 2012, Mario Draghi, alors président de la BCE, a sauvé l'euro en s'engageant à faire «tout ce qu'il faut», y compris des achats «illimités» d'obligations d'Etat. Mais la hausse de l'inflation a sévèrement limité la capacité de la BCE à répondre à la crise actuelle d'une manière tout aussi agressive.



Dans les mois à venir, les dirigeants de l'UE débattront des récentes propositions de la Commission européenne pour un réexamen de la gouvernance économique de l'Europe. Le débat semble technique, mais c'est un test politique déterminant. Les gouvernements sont confrontés à la lourde tâche d'assurer la viabilité budgétaire nationale par des augmentations d'impôts et des réductions de dépenses tout en permettant des mesures économiques en temps de guerre et en facilitant les investissements futurs. Un constat s'impose : il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre ces objectifs simultanément qu'au niveau de l'UE.



La productivité européenne décline depuis les années 1990, coïncidant remarquablement avec le développement du marché unique de l'UE et les règles budgétaires du pacte de stabilité et de croissance. Bien qu'il n'y ait pas d'explication unique à cela, l'écart entre l'Europe et les Etats-Unis suggère que la baisse de la productivité de l'UE pourrait refléter une contribution moindre à la croissance des investissements dans la technologie et l'innovation .



Depuis la fin de la guerre froide, les décideurs politiques européens se sont concentrés sur la création de règles du jeu équitables en déréglementant les marchés et en harmonisant les normes et les politiques. Bien qu'elles aient souvent été dépassées, les limites de la dette et du déficit ont freiné les dépenses nationales et restreint la volonté des gouvernements d'entreprendre des projets ambitieux à long terme. L'UE ne s'est pas précipitée pour combler ce vide stratégique, préférant jouer le rôle d'arbitre du marché plutôt que de développer une vision ou une politique industrielle partagée.



L'économie émergente en temps de guerre et la rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine ont aggravé la faiblesse industrielle de l'UE. Alors que les Américains et les Chinois se disputent le contrôle des technologies critiques et des chaînes de valeur, l'Europe est confrontée à d'énormes déficits d'investissement qui entravent sa transition vers une énergie propre et l'adoption de l'intelligence artificielle et d'autres technologies fondamentales .



Dans l'état actuel des choses, ni le budget annuel de l'UE de 160 à 180 milliards d'euros ni les initiatives de prêt comme InvestEU ne peuvent apporter l'ampleur du changement dont l'Europe a besoin. La facilité pour la reprise et la résilience de 2021, qui visait à atténuer les pires effets de la pandémie de COVID-19 en fournissant 338 milliards d'euros de subventions et 385,8 milliards d'euros de prêts, a une plus grande puissance de feu. Mais il s'agit d'un instrument ponctuel, dont la majeure partie est déjà liée à divers plans nationaux post-pandémiques.



L'Europe est confrontée à un triple défi. Pour accroître la solidarité à l'échelle de l'UE, encourager les investissements et renforcer la sécurité économique, nous proposons que l'UE mette en place un nouveau mécanisme de financement de 1 000 milliards d'euros basé sur la capacité budgétaire permanente. Cette nouvelle facilité pourrait être financée par un programme d'emprunt commun de l'UE et reposer sur trois piliers principaux : la résilience, la souveraineté et la géopolitique.



Un fonds d'urgence fournirait une puissance de feu financière rapide pendant les crises. Dans le contexte actuel, elle pourrait offrir des subventions et des prêts aux Etats membres les plus durement touchés par la flambée des coûts énergétiques. Mais un tel fonds pourrait également soutenir des investissements critiques pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables, comme l'énergie éolienne en mer du Nord.



Un fonds de souveraineté chercherait à stimuler le développement technologique et industriel de l'Europe en soutenant les partenariats public-privé et les alliances industrielles. Une façon d'y parvenir est de prendre des positions en actions à haut risque et à haut rendement dans les écosystèmes de start-up européennes qui doivent se développer dans des domaines tels que la biotechnologie et l'informatique quantique.



Le troisième pilier de ce mécanisme de financement proposé aiderait l'UE à poursuivre ses intérêts géopolitiques en fournissant des ressources essentielles pour reconstruire l'Ukraine et faire progresser son intégration dans l'Union. Mais il dirigerait également des fonds vers des initiatives telles que Global Gateway - la réponse de l'Europe à l'initiative chinoise Belt and Road - qui vise à investir jusqu'à 300 milliards d'euros dans les technologies durables, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique et les infrastructures critiques dans les Balkans, le Caucase, afrique et ailleurs.



Certes, la notion d'union budgétaire reste controversée en Europe. Mais l'histoire du fédéralisme fiscal en Amérique est instructive. Avant la Première Guerre mondiale, les dépenses fédérales américaines oscillaient entre 2 et 3% du PIB. En entrant en guerre en 1917, cependant, le président Woodrow Wilson a établi une économie de guerre et créé des agences spéciales pour superviser l'approvisionnement en nourriture, en carburant et en technologies essentielles. Après la guerre, bon nombre de ces agences et programmes de guerre ont pris fin. Le gouvernement fédéral a de nouveau rétréci et est resté petit jusque dans les années 1930 et 1940, lorsque les programmes du New Deal de l'époque de la dépression et la Seconde Guerre mondiale ont augmenté de manière significative et permanente sa taille et sa portée.



Certes, l'UE n'est pas les Etats-Unis. Néanmoins, l'expérience américaine illustre la rapidité avec laquelle les capacités centrales peuvent se développer lorsque des chocs externes l'exigent. Si l'on se fie aux analogies historiques, la crise actuelle présente aux gouvernements européens les circonstances pour adopter le fédéralisme économique. Ils ne peuvent plus se permettre de faire cavalier seul.



Par George Riekeles et Philippe Lausberg

George Riekeles est directeur associé et responsable du programme d'économie politique pour l'Europe au European Policy Centre.

Philipp Lausberg, ancien boursier Marie Curie de l'Université d'Anvers et de la Hertie School of Governance de Berlin, est analyste politique au European Policy Centre