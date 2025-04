La poésie de Mohamed Bentalha à l’honneur au SIEL

Le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) a rendu, vendredi, un hommage au poète Mohamed Bentalha, mettant en lumière la richesse de son parcours et la portée esthétique d’une écriture résolument ouverte sur l’universel.



Dans le cadre de la rubrique "Parcours", consacrée lors de cette 30ᵉ édition aux figures qui ont marqué de leur empreinte la scène intellectuelle et littéraire marocaine, une rencontre a réuni le critique Mohamed Bakri et la romancière et poétesse Touria Majdoline, sous la modération de l’écrivain et traducteur Khalid Belkacem.



A cette occasion, Mme Majdoline a souligné que les poèmes de M. Bentalha vont au-delà de la simple quête du plaisir esthétique, notant que chaque texte invite le lecteur à repenser l’essence du poétique, loin des modèles traditionnels et des sentiers battus, dans un mouvement de déconstruction et de méditation philosophique.



Selon elle, la poésie de Bentalha invite le lecteur à se muer en co-producteur de sens à chaque lecture, ajoutant que le poète ébranle les certitudes perceptives et fait de l’ambiguïté une stratégie esthétique invitant à revisiter les évidences de la langue et de la vérité.



M. Bakri a, pour sa part, salué l’un des doyens de la poésie marocaine contemporaine, un poète animé par une prise de conscience avérée quant à l'importance de l’acte d’écrire et à son lien ontologique avec l’existence.



Il a souligné que M. Bentalha s’est attaché à inventer une écriture inédite, mobilisant l’ensemble des ressources linguistiques et esthétiques à sa disposition, ajoutant que sa poésie s’ouvre sur de vastes territoires sémantiques et lexicaux d’une rare richesse, que les chercheurs gagneraient à explorer et à analyser en profondeur.



Dans une déclaration à la presse, Mohamed Bentalha s’est dit profondément touché par cette reconnaissance, qu’il a dédiée à l'ensemble des poètes, présents et disparus, faisant part de ses remerciements aux initiateurs de ce rendez-vous poétique envoûtant.



Né à Fès en 1950, le lauréat du Prix mondial de poésie "Argana" 2016 a poursuivi ses études supérieures entre Fès, Rabat et Aix-en-Provence, où il a obtenu un doctorat d’État en 1987. Ses œuvres se distinguent par des innovations formelles, rythme, image, syntagme, et par un dialogue fécond avec les avant-gardes arabes et occidentales.



Son itinéraire poétique se déploie à travers une série de recueils majeurs parus depuis la fin des années 80, dont la diversité thématique, l’originalité formelle et l’ampleur lexicale ont imposé leur marque dans le paysage littéraire marocain contemporain.