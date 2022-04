La nouvelle marée rose d’Amérique latine ?

S i l’ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva récupère le poste lors des élections d’octobre (comme cela semble maintenant probable), et si le candidat présidentiel colombien de gauche, Gustavo Petro, gagne en mai, leurs victoires s’appuieraient sur une vague qui a commencé par la victoire du président mexicain Andrés Manuel López Obrador en 2018. Après AMLO sont venues les victoires du président argentin Alberto Fernández en 2019, du président bolivien Luis Arce en 2020, du président péruvien Pedro Castillo et du président chilien Gabriel Boric en 2021.



De nombreux observateurs voient une répétition de la «marée rose» qui a suivi l’arrivée au pouvoir d’Hugo Chávez au Venezuela en 1999. Les victoires successives de la gauche sont ensuite allées au président chilien Ricardo Lagos en 2000, Lula en 2002, au président bolivien Evo Morales en 2005 et au président équatorien.



Rafael Correa en 2006, entre autres. Pour certains, la tendance actuelle reflète un changement nécessaire dans des pays où les inégalités sont devenues insupportables à la suite de la pandémie. Mais pour d’autres, le virage à gauche devrait être considéré comme une menace importante pour la région et les États-Unis, compte tenu de l’extrémisme de certains des nouveaux dirigeants et des percées que la Russie et la Chine ont faites en Amérique latine. En fait, la situation est plus compliquée que l’un ou l’autre de ces points de vue ne le suggère.



Après la première marée rose, j’ai constaté qu’il y avait deux gauches latino-américaines : l’une était moderne, démocratique, cosmopolite, pro-marché et social-démocrate ; l’autre était nationaliste, autoritaire, étatiste, populiste et anachronique. Maintenant, il y a clairement trois«gauches», chacune ayant peu en commun avec les autres.



Certes, tous les dirigeants de la vague actuelle s’identifient comme des progressistes, et le succès de beaucoup est une réponse à une mauvaise gestion de la pandémie de Covid-19. Leurs programmes mettent tous fortement l’accent sur les politiques sociales populistes, et la plupart ont une vision anti-américaine perceptible de la politique étrangère et des questions telles que les droits miniers et les investissements étrangers.



Mais il existe des différences importantes. La première des trois gauches comprend le trio de dictatures:Cuba, Nicaragua et Venezuela. Alors que ces régimes cherchent à s’associer au reste de la gauche latino-américaine, et que d’autres dirigeants régionaux de gauche évitent de les critiquer, ils sont pleinement dans une catégorie à part. Depuis 2018, tous les nouveaux dirigeants ont été ou seront démocratiquement élus dans des pays qui jouissent de libertés fondamentales, d’économies de marché et de relations cordiales avec Washington-DC.,Cuba, le Nicaragua et le Venezuela ne partagent aucune de ces caractéristiques.



La deuxième catégorie comprend les dirigeants, les régimes et les partis qui ont, ou ont eu, une indéniable inclination social-démocrate. Un bon exemple est Boric. Bien que sa coalition ait une aile gauche intransigeante qui comprend le Parti communiste, le mouvement indigène mapuche et plusieurs membres radicaux d’une Assemblée constituante, Boric semble suivre les traces de prédécesseurs comme Lagos et Michelle Bachelet (qui ont forgé ce que l’ancien ministre d’Etat chilien Carlos Ominami a appelé la “nouvelle voie chilienne”).



Il en serait de même pour Lula s’il revenait au pouvoir. Au cours de son premier mandat (2003-2007), Lula a poursuivi des politiques économiques orthodoxes, n’a montré pratiquement aucun penchant autoritaire et amis en œuvre des politiques sociales à la fois efficaces et judicieusement financées. Bien qu’il ait dévié de cette approche prudente au cours de son second mandat et se soit livré à certains excès de rhétorique et de politique étrangère, le caractère fondamental de son administration est resté typiquement social-démocrate.



Fernández appartient également à ce groupe, bien qu’il soit plutôt un cas mixte. Après avoir hérité d’une dette extérieure massive et d’une inflation élevée du gouvernement précédent, il a imposé des contrôles des prix et des changes, s’est livré à une rhétorique stridente et a flirté avec la Russie et la Chine.



En fin de compte, Boric, Lula et même Fernández sont sans doute plus proches du centre que de l’extrême gauche, car ils sont issus de systèmes électoraux à plusieurs tours dans lesquels la victoire nécessite d’aller au-delà de sa base politique. Les cas d’AMLO, Petro,Castillo et Arce sont différents. AMLO tient à gouverner uniquement pour sa base, et Petro a clairement indiqué qu’il gouvernerait pour la gauche éco-activiste (ce qui explique peut-être la baisse récente de sa cote de popularité).



De même,Arce reste proche et fidèle au populiste Morales, son ancien patron et prédécesseur à la présidence bolivienne. Et tandis que Castillo a passé plus de temps à parer les tentatives de destitution récurrentes qu’autre chose, il partage une grande partie de l’idéologie étatiste, nationaliste et populiste adoptée par les autres dans la troisième gauche.



AMLO a été un représentant de cette approche avec ses attaques constantes contre les institutions indépendantes du Mexique, de l’autorité électorale et de l’Institut national pour la transparence aux diverses organisations de la société civile et aux médias. Peu de choses ont résulté de cette offensive ; mais à mesure que son administration se termine, les risques d’une répression plus radicale peuvent augmenter.



Avec des politiques énergétiques non seulement régressives sur le plan environnemental, mais aussi hautement étatiques et nationalistes, AMLO revient à l’ère des monopoles d’État puissants, corrompus et inefficaces du pétrole et de l’électricité. Il est donc difficile à différencier des dirigeants latino-américains classiquement populistes et anachroniques du passé.



Au-delà des différences évidentes entre les styles et les plates-formes de ces dirigeants de gauche, l’idée d’une «nouvelle marée rose» ne va pas plus loin. Alors que toutes les économies latinoaméricaines ont été frappées par la récession de 2020, certains pays sont simplement confrontés à des contraintes beaucoup plus fortes que d’autres.



La pauvreté et les inégalités ont augmenté, les recettes fiscales ont diminué et la reprise prend plus de temps que prévu. Dans ces circonstances,répondre aux demandes des électeurs ne sera pas facile. Malgré les meilleures intentions des politiciens et l’enthousiasme de leurs partisans, les victoires électorales ne garantissent pas un changement social radical.



Malgré leurs fulminations contre le libre-échange, par exemple, Boric, Castillo, Petro et AMLO n’ont montré aucune volonté de se retirer des accords de libre-échange de leurs pays avec les États-Unis. Il n’y a pas de nouvelle marée rose en Amérique latine.Au contraire, il existe une diversité de gouvernements et de mouvements qui s’appuient souvent sur une rhétorique similaire,mais dont les différences de fond sont plus importantes que leurs similitudes. À cet égard, la région devrait s’estimer chanceuse.



Par Jorge G. Castañeda

Ancien ministre des Affaires étrangères du Mexique, professeur à l’Université de New York et auteur de America Through Foreign Eyes (Oxford University Press, 2020).