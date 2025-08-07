La médina de Fès inscrite au registre de l’ALECSO du patrimoine architectural et urbain

La médina de Fès a intégré la première liste des sites inscrits au registre du patrimoine architectural et urbain de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO).



Un communiqué de l'organisation précise que la médina de Fès figure sur ce registre du patrimoine aux côtés d'autres sites en particulier la vieille ville d'Al Qods.

Cette première série des sites inscrits par le Comité d’évaluation à ce registre, récemment lancé par l'ALECSO, comprend aussi deux sites en Palestine (la vieille ville d'Al Khalil et la grande mosquée Omari dans la vieille ville de Gaza).



Au Maghreb, on note, outre la médina de Fès, la mosquée Zitouna (Tunisie), le site archéologique d’Azougui (Mauritanie) et le village de Tounine à Ghadamès (Libye).



Récemment lancé par l'ALECSO, le registre du patrimoine architectural et urbain se démarque par l'accent mis sur la dimension créative dans l’architecture, à travers la valorisation des contributions des architectes arabes dans la conception de monuments exprimant l’identité des villes.



Il accorde également une attention particulière aux villes anciennes ayant conservé leur cachet historique traditionnel, ainsi qu’au patrimoine architectural contemporain reflétant l’évolution du goût esthétique et du savoir dans le monde arabe.



Selon l’ALECSO, ce registre constitue l’une des initiatives majeures visant à préserver et valoriser le patrimoine architectural dans les pays arabes, contribuant ainsi à la sauvegarde de la mémoire collective commune et à la protection des composantes de l’identité culturelle arabe contre l’oubli.