La médina de Fès inscrite au registre de l’ALECSO du patrimoine architectural et urbain

Jeudi 7 Août 2025

La médina de Fès inscrite au registre de l’ALECSO du patrimoine architectural et urbain
Autres articles
La médina de Fès a intégré la première liste des sites inscrits au registre du patrimoine architectural et urbain de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

Un communiqué de l'organisation précise que la médina de Fès figure sur ce registre du patrimoine aux côtés d'autres sites en particulier la vieille ville d'Al Qods.
Cette première série des sites inscrits par le Comité d’évaluation à ce registre, récemment lancé par l'ALECSO, comprend aussi deux sites en Palestine (la vieille ville d'Al Khalil et la grande mosquée Omari dans la vieille ville de Gaza).

Au Maghreb, on note, outre la médina de Fès, la mosquée Zitouna (Tunisie), le site archéologique d’Azougui (Mauritanie) et le village de Tounine à Ghadamès (Libye).

Récemment lancé par l'ALECSO, le registre du patrimoine architectural et urbain se démarque par l'accent mis sur la dimension créative dans l’architecture, à travers la valorisation des contributions des architectes arabes dans la conception de monuments exprimant l’identité des villes.

Il accorde également une attention particulière aux villes anciennes ayant conservé leur cachet historique traditionnel, ainsi qu’au patrimoine architectural contemporain reflétant l’évolution du goût esthétique et du savoir dans le monde arabe.

Selon l’ALECSO, ce registre constitue l’une des initiatives majeures visant à préserver et valoriser le patrimoine architectural dans les pays arabes, contribuant ainsi à la sauvegarde de la mémoire collective commune et à la protection des composantes de l’identité culturelle arabe contre l’oubli.

Libé

Lu 177 fois

Tags : ALECSO du patrimoine architectural et urbain, médina de Fès

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication