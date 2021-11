La démondialisation va-t-elle alimenter l'inflation ?

L'inflation semble être dans tous les esprits de nos jours. Le débat se concentre généralement sur la question de savoir si les mesures de relance monétaire et budgétaire massives des Etats-Unis vont désancrer les anticipations d'inflation et faire dérailler les prix. Mais il existe une autre tendance qui pourrait également générer des pressions inflationnistes : la démondialisation.



La démondialisation est en cours depuis la crise financière mondiale de 2008. Mais la pandémie de coronavirus a considérablement accéléré la tendance. En utilisant les données de la crise financière, Kemal Kilic et moi prévoyons que le choc Covid-19 entraînera probablement une baisse de 35% des chaînes de valeur transfrontalières - le principal facteur de mondialisation au cours des trois dernières décennies.



Une enquête récente de l'institut ifo basé à Munich confirme cette conclusion. L'étude a montré qu'environ 19% des entreprises manufacturières allemandes prévoient de relocaliser la production. Parmi ceux-ci, 12% commenceront à acquérir des intrants auprès de fournisseurs allemands et 7% les produiront en interne. La hausse des coûts de transport est susceptible d'accélérer l'abandon des chaînes de valeur mondiales. Pendant la pandémie, le coût des conteneurs utilisés pour expédier des marchandises d'Asie vers l'Europe et les Etats-Unis a presque décuplé, et les travailleurs des transports, confrontés à des conditions de travail de plus en plus difficiles, ont quitté leur emploi. Dans l'ensemble, le prix du transport de marchandises pour les entreprises est jusqu'à dix fois plus élevé qu'il ne l'était il y a tout juste un an.



Ces évolutions ont considérablement réduit la rentabilité des chaînes de valeur mondiales. Les entreprises ont adopté la délocalisation pour profiter de salaires beaucoup plus bas dans l'Europe post-communiste et en Chine, surtout après son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Et une révolution dans le secteur des transports - la conteneurisation - a facilité le processus en aidant à maintenir les coûts de transport. suffisamment bas pour ne pas compenser les écarts salariaux. Aujourd'hui, ces écarts sont plus faibles et les coûts de transport sont beaucoup plus élevés, ce qui affaiblit l'incitation des entreprises à maintenir leurs activités dans des endroits éloignés. De plus, l'onshoring (ou «near-shoring») réduit leur vulnérabilité aux chocs mondiaux.



Selon Charles Goodhart et Manoj Pradhan, le retrait de la mondialisation qui en résulte, ainsi que le vieillissement de la population en Chine et dans les économies avancées, sont une recette pour l'inflation. Selon eux, la mondialisation a maintenu les prix bas pendant trois décennies : lorsque la production s'est déplacée vers les pays à bas salaires, les salaires ont été partout supprimés. Alors que la main-d'œuvre bon marché devient de plus en plus difficile à trouver, tant dans le pays qu'à l'étranger, le pouvoir de négociation de la main-d'œuvre dans les pays à revenu élevé va augmenter, aggravant les pressions inflationnistes. Ont-ils raison ? L'inflation des prix à la consommation et les salaires vont-ils s'accélérer après la pandémie, alors que le monde entre dans une nouvelle ère de démondialisation ?



La réponse dépend d'abord de la persistance des bouleversements dans le secteur des transports. Si, comme le soutiennent certains observateurs, le secteur connaît une transformation fondamentale, au cours de laquelle les coûts resteront élevés, cela pourrait induire une spirale salaires-prix dans les pays riches, les travailleurs cherchant à être indemnisés pour la hausse des prix. Mais si les entreprises relocalisent leurs activités, l'impact des coûts de transport plus élevés sera considérablement diminué. De plus, l'argument selon lequel les pressions salariales alimenteront l'inflation pourrait ne pas tenir beaucoup. Après tout, dans de nombreux cas, les entreprises des pays à revenu élevé peuvent augmenter leur utilisation de robots, plutôt que d'embaucher des travailleurs locaux plus coûteux. Et, en effet, nos recherches indiquent que la relocalisation des chaînes d'approvisionnement favorise l'adoption de robots dans les pays à revenu élevé.



La robotisation diminuera également l'impact des tendances démographiques sur les salaires. Les entreprises anticipent le vieillissement de la population – et la diminution de la main-d'œuvre qui en découle – depuis les années 90. Et, comme l' ont montré Daron Acemoglu et Pascual Restrepo, les pays connaissant un vieillissement démographique plus rapide ont adopté des robots à un rythme plus rapide. En Allemagne, l'une des sociétés au vieillissement le plus rapide au monde, le nombre de robots pour 1000 travailleurs est passé de moins de deux au milieu des années 90 à quatre en 2019. La robotisation ne fera pas que modérer la pénurie de main-d'œuvre; il pourrait même le compenser, conduisant à un excédent de maind'œuvre.



Comme Acemoglu et Restrepo l'ont souligné, au cours des trois dernières décennies, l'automatisation a déplacé beaucoup plus de travailleurs qu'elle n'a créé de nouveaux emplois. Bien que cela comporte certainement des risques pour les travailleurs, en particulier ceux confrontés à la hausse des prix dans les économies avancées, cela suggère également qu'il est peu probable que la démondialisation alimente une flambée de l'inflation de si tôt.



Par Dalia Marin

Professeure d'économie internationale à la School of Management de l'Université technique de Munich

Libé Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Partager

Lu 117 fois

br

Dans la même rubrique : < > Le plus ancien Européen de l’Oulja Perpétuer la pensée de Mehdi Ben Barka br