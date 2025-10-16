La communauté palestinienne au Maroc salue l'engagement historique du Royaume, sous la conduite de SM le Roi, en faveur d'Al-Qods et des Maqdessis


La communauté palestinienne au Maroc salue l'engagement historique du Royaume, sous la conduite de SM le Roi, en faveur d'Al-Qods et des Maqdessis
La Ligue de la communauté palestinienne établie au Maroc a salué l'engagement historique du Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, en faveur de la Ville Sainte et des Maqdessis. 

Lors de sa visite, mardi, au siège de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, à la tête d'une délégation du Conseil d'administration de la Ligue, l'avocat Ali Al-Jaabari, président de la Ligue, a exprimé la gratitude de la communauté palestinienne pour le rôle de l'Agence, bras exécutif du Comité Al-Qods, dans le soutien aux Palestiniens et à leurs institutions, indique un communiqué de l'Agence. 

A cette occasion, la délégation palestinienne a fait part de la détermination des membres de la Ligue à contribuer, à travers ses programmes et activités, à faire connaitre les efforts déployés par l'Agence au profit des Palestiniens, lesquels sont fondés sur le réalisme, la constance, la sérénité et la durabilité, "loin des slogans et de toute fanfaronnade".

Lors de cette visite, la délégation de la Ligue a suivi des présentations sur l'action de l'Agence, sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, en soutien à la Ville Sainte, à sa population et à ses institutions, à l'occasion du lancement de la saison sociale et économique à Al Qods 2025-2026.


