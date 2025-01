La Russie affirme avoir abattu des dizaine de drones ukrainiens dimanche

La Russie a affirmé dimanche avoir abattu des dizaines de drones ukrainiens dans la nuit, sans faire état de victime. Des vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux montrent ce qui semble être des explosions dans le sud de la région de Rostov, sur fond de sirènes d'alarme antiaérienne.



"La nuit dernière, 61 drones ukrainiens ont été détruits par nos défenses", a affirmé le ministère russe de la Défense, ajoutant que la plupart d'entre eux l'avaient été près de la frontière avec l'Ukraine.



Quatre aéroports ont dû brièvement interrompre le trafic aérien tôt dimanche matin, "pour des raisons de sécurité", forçant au moins huit avions à se dérouter, a souligné un porte-parole de Rosaviatsia, l'autorité pour l'aviation civile russe.



Dans la ville portuaire de Taganrog et ses environs, des débris des drones abattus ont endommagé des habitations, selon le gouverneur de la région de Rostov, Yuri Slyusar.

En riposte aux bombardements russes en Ukraine, Kiev mène régulièrement des frappes de drones en Russie, en particulier sur des sites militaires et énergétiques.



Selon l'armée de l'air ukrainienne, 103 drones au total ont été tirés par la Russie au cours de la nuit.

Parmi eux, 61 ont été abattus, et 26 leurres neutralisés.

Trois personnes ont été blessés dans la chute de débris dans la région de Kharkiv, selon les autorités locales.