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La République de Sao Tomé-et-Principe soutient la marocanité du Sahara et appuie le plan d’autonomie


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Jeudi 16 Avril 2026

La République de Sao Tomé-et-Principe soutient la marocanité du Sahara et appuie le plan d’autonomie
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La République de Sao Tomé-et-Principe a réitéré, mardi, sa position constante de soutien à la marocanité du Sahara et d’appui au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme unique solution à ce différend régional.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la ministre d’Etat des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, a réitéré la position ferme et constante de son pays en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

A cette occasion, la cheffe de la diplomatie santoméenne a réaffirmé le plein soutien de Sao Tomé-et-Principe au plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc, comme la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional.

Elle a également salué l’adoption historique de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique à cette question.

La cheffe de la diplomatie santoméenne s’est également félicitée des avancées significatives réalisées par le Royaume du Maroc dans le développement socio-économique des provinces du Sud à travers le nouveau modèle de développement, qui favorise la stabilité, la sécurité et l’intégration régionale.

La position de Sao Tomé-et-Principe, telle que réaffirmée par Mme Amado Vaz, s'inscrit dans le cadre du consensus international croissant grâce à la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du plan d’autonomie et de la souveraineté du Royaume sur son Sahara.


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