La Maison de la poésie de Tétouan lance sa nouvelle saison culturelle

Projection



La projection en avant-première du film "Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan" de Ken Scott aura lieu les 25 et 27 septembre à la Cinémathèque de Tanger.

Ce long-métrage est une adaptation du roman autobiographique de Roland Perez. L’histoire débute en 1963, avec la naissance de Roland, dernier enfant d’une famille juive d’origine marocaine, atteint d’un pied-bot qui l’empêche de marcher. Contre tous les pronostics, sa mère Esther promet à son fils qu’il marchera et mènera une vie extraordinaire.

Refusant les appareillages médicaux, elle mise sur des miracles, une foi inébranlable et l’amour inconditionnel qui unit une mère à son enfant.

Le film, à la fois drôle et bouleversant, dépeint l’intimité d’une famille et d’une culture marocaine juive sépharade, entre traditions, musique (notamment Sylvie Vartan) et un message fort sur le courage maternel.



Spectacle



L'Espace Riad Sultan de Tanger abritera, le 3 octobre, le spectacle "Ici" de Pascal Rambert.

En tournée pour la première fois cet automne, ICI est le fruit d’une collaboration entre l’Institut français du Maroc et l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC).

Ecrite et mise en scène par Pascal Rambert, figure incontournable de la scène dramatique française, cette pièce de théâtre donne la parole à 13 jeunes comédiens, invités à se livrer sur scène. ICI explore leurs rêves, leurs peurs et leurs espoirs.



Atelier



L'Institut Cervantès de Tanger organisera, le 14 octobre, un atelier autour du tissage de tapis au profit des enfants de 6 à 11 ans.

"Le Maroc est réputé pour ses magnifiques tapis. En as-tu déjà tissé un? Nous le ferons avec des matériaux très simples, mais avec une technique qui est à la base d'un savoir-faire exceptionnel", indique l'Institut dans une note de présentation de l'atelier.



Festival



La ville d'Aouloz (province de Taroudant) abritera du 19 au 21 septembre, la septième édition du Festival Izourane des arts traditionnels.

Organisé par l'Association Asnfoul pour la culture, l'environnement et la solidarité, cet évènement sera marqué notamment par une exposition sous le thème "Le patrimoine et l'artisanat".

Ce salon présentera les créations d'artisans dont des produits en cuir, en bois, en textile et des bijoux en argent, reflétant le savoir-faire des artisans locaux et la richesse de l'histoire de la région.

Au menu de cette manifestation figurent également des spectacles de danse, des soirées poétiques et des concerts de musique amazighe outre des conférences et des ateliers thématiques sur les techniques de danses collectives amazighes.

Ce festival rendra aussi hommage à des figures artistiques ayant contribué au rayonnement du patrimoine d’Ahwach.

Cet événement est initié en partenariat avec l'Institut Royal de la culture amazighe et avec le soutien de la Maison de l'artisan, du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et du Centre Souss du développement et de la culture.