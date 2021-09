Le club de la Jeunesse sportive Salmi (JSS), nouveau promu de la Botola Pro D1 "Inwi", aspire à faire ses preuves parmi les mastodontes du championnat national, telles que le Raja et le Wydad de Casablanca, l'AS FAR, le Maghreb de Fès et bien d’autres équipes.



Toutes les composantes de l'équipe Salmi ont affiché une grande volonté de conserver leur place parmi l’élite et de faire bonne figure cette saison, d'autant plus qu'elle possède un groupe de joueurs qui allie jeunesse et expérience.



"Notre objectif est de préserver notre place en Botola Pro D1 et de rester parmi les grandes équipes qui disposent d’une grande expérience au championnat national", a déclaré l’entraîneur de l’équipe, Radouane El Haimer, à la MAP.



"La majorité des joueurs n’ont jamais évolué en première division. Je n’ai aussi jamais eu la chance d’entraîner à ce niveau. Cela ne représente pas un obstacle pour nous, mais plutôt une source de motivation et un défi à relever pour confirmer notre capacité à jouer avec l’élite et de signer un bon parcours", a-t-il précisé.



Concernant les nouvelles recrues, deux joueurs, qui avaient déjà évolué en D1 et qui disposent d’une grande expérience à ce niveau de compétition, ont rejoint la JSS et exprimé leur volonté de faire leurs preuves et de prêter main forte à l’effectif déjà présent, qui a contribué à la promotion du club en 1ère division, a indiqué El Haimer.



Afin d’élever le niveau de la condition physique et de créer de l’homogénéité au sein du groupe, le club de Had Soualem a choisi de se préparer à El Jadida et de disputer des matchs amicaux avec des équipes de la D1 et D2 pour identifier les lacunes à pallier et déterminer le niveau des nouvelles recrues, a déclaré l’ancien latéral gauche du Raja.



A l’image des quatre saisons précédentes, le club Salmi sera obligé de jouer ses matchs cette saison, loin de ses fans et de son stade municipal, qui n’est pas encore prêt à recevoir des rencontres sur sa pelouse, et se déplacera ainsi au stade municipal de Berrechid, Errazi.



Pour sa part, le président de la Jeunesse sportive Salmi, Bouchaib Bencheikh, a affirmé que son équipe joue selon les capacités financières et humaines dont elle dispose, ajoutant qu’il gère les affaires du club avec le concours du comité, en toute clairvoyance, sachant que seules les subventions du conseil communal et de la Fédération Royale marocaine de football, ainsi que les contributions de certains supporters, constituent le budget du club.



Le budget de cette année sera aux alentours d’un milliard de centimes, a-t-il poursuivi, exprimant la nécessité de s'ouvrir aux entreprises, aux sponsors et à certains partenaires afin d’assurer les besoins financiers nécessaires au fonctionnement de l’équipe en première division.