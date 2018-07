La France bascule dans l'ivresse

"Sur le toit du monde !". La France s'est transformée en discothèque géante dimanche après la victoire des Bleus en finale de la Coupe du monde, notamment à Paris où des centaines de milliers de supporters survoltés ont envahi les Champs-Elysées.

De la "fan zone" de la tour Eiffel jusqu'aux centre-villes de Lille, Lyon, Strasbourg ou Marseille en passant par le stade de Bordeaux et les places des villages, des millions de supporters ont laissé éclater leur bonheur au coup de sifflet de la finale remportée (4-2) face à la Croatie.

"On a gagné, on a gagné !" scandait la foule dans la fan zone parisienne. "C'est merveilleux, merveilleux", s'exclamait émue Martine, 58 ans, venue avec sa fille et 90.000 autres supporters noyés dans les drapeaux tricolores et les fumigènes.

Les Champs-Elysées étaient noirs de monde pour fêter jusqu'au bout de la nuit ce deuxième sacre des Bleus.

Venu de Cannes (sud) pour vivre le match sur les Champs-Elysées avec son fils de 14 ans, Raphaël, Eric Rodenas, 42 ans, racontait: "J'ai vécu 98, c'était magique. Ce soir mon fils a la chance de vivre cette même joie".

Alors que la foule quittait la fan zone du Champ-de-Mars, un haut-parleur hurlait à la foule de ne pas aller sur les Champs-Elysées, ces derniers étant "saturés". En 1998, ils étaient plus d'un million à célébrer le "président" Zidane et sa bande sur la "plus belle avenue du monde".

Lundi les Champs-Elysées devaient encore être à la fête, quand les Bleus devaient descendre l'avenue vers 17H00.

En concert au Stade de France avec Beyoncé, Jay-Z est apparu sur scène vêtu d'un maillot de l'équipe de France frappé de deux étoiles, ajoutant à l'euphorie du public. Quelques chansons plus tard, c'est au tour de son épouse d'arborer elle aussi un maillot des Bleus, avec un mini-short en jean.

Plus de 4.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés sur Paris dimanche, alors que la France vit toujours sous la menace terroriste.

Durement touchée par une vague d'attentats jihadistes qui a fait 246 morts depuis 2015, traversée par les questionnements identitaires, la France a vécu cette Coupe du monde comme une parenthèse enchantée, après des années de difficultés et d'angoisses.

A Paris, au bar du Carillon, visé par les attentats du 13 novembre 2015, Benoît Bardet, un jeune consultant en informatique "pas spécialement fan de foot" était venu fêter le titre avec ses amis et pour "montrer que Paris ne meurt pas". "Etre champions du monde ici, c'est symbolique", assurait-il alors que les pintes de bière volaient.

Lui aussi était déterminé à prendre la direction des "Champs". En 1998, "mes parents m'avaient couché à 23H00 pour aller boire sur les Champs-Elysées. Cette fois, c'est mon tour!".

Beaucoup de jeunes voulaient connaître à leur tour l'ivresse de 1998. "C'est le plus bel été de ma vie !", s'exclamait Myriam, 17 ans, en pleurs au pied de la Tour Eiffel.

En termes de popularité, l'équipe de France revient de loin, après des scandales à répétition et le fiasco de la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010, où les joueurs avaient fait grève avant d'être éliminés piteusement.

La ferveur populaire est montée crescendo pendant la compétition en Russie. D'abord sceptique, le grand public a progressivement été gagné par la fièvre football pour s'embraser définitivement après la victoire sur la Belgique mardi en demi-finale.

"Vous faites la fierté de votre pays, bravo", a réagi dimanche le Premier ministre Edouard Philippe. "MERCI", a tweeté le président Emmanuel Macron, présent pour la finale à Moscou, à l'adresse des Bleus.

Depuis la Russie, les joueurs ont suivi la liesse qui s'est emparée du pays et ont brandi le drapeau national avec une fierté retrouvée.

Vingt ans après l'épopée "black-blanc-beur" de 1998, mythe aujourd'hui éculé, les 23 Bleus présents en Russie (dont 14 ont des origines sur le continent africain) ont même revendiqué de manière inhabituelle leur identité française, à l'image d'Antoine Griezmann, enjoignant le peuple d'être "fier d'être Français".

"Voir tout le monde réuni dans la rue comme ça, c'est fou. Y a plus de problèmes, de racisme, tout le monde se rassemble. Y a qu'avec le foot que tu vis ça", estimait Ludovic Guaignant, technicien en électronique, un maillot de Griezmann sur le dos.

Fêtant la victoire dans un bar du centre de Paris, Thomas Bazzi, 31 ans, évoquait une "confiance retrouvée". "On est quand même dans un pays sous trop de pression, économique, sociale. On avait besoin de cette fenêtre d'espoir", disait-il, en prédisant même un "baby boom".

Eric, ingénieur de 38 ans, bleu-blanc-rouge de la tête au pied en était lui aussi persuadé: "C'est que du bonheur, c'est que de l'amour, dans neuf mois il y aura une génération de bébés Champions du monde!".

Dans plusieurs villes de France des incidents ont éclaté dans la soirée. A Paris, une trentaine de jeunes ont pillé le Drugstore Publicis des Champs-Elysées, avant d'être dispersés par les forces de l'ordre, à coup de gaz lacrymogène. A Lyon, l'ambiance a dégénéré place Bellecour et les forces de l'ordre ont chargé en direction d'une centaine de jeunes. A Ajaccio (Corse), quelques échauffourées ont éclaté après le coup de sifflet final.