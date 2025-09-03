Augmenter la taille du texte
La France, 1er marché source des recettes voyages au Maroc en 2024

Jeudi 4 Septembre 2025

La France a maintenu, en 2024, sa position en tant que premier marché source des recettes voyages au Maroc, avec un total de 36,3 milliards de dirhams (MMDH), selon l'Office des Changes.
 
Ces recettes ressortent en hausse de 5,1% par rapport à 2023, précise l'Office qui vient de publier son rapport "Balance des paiements et Position extérieure globale du Maroc" au titre de l'année 2024.
 
Les recettes voyages en provenance de l'Espagne se placent en deuxième position (17,1 MMDH) en hausse de 4%, suivies de celles en provenance de l'Italie (8,2 MMDH) en amélioration de 5,2% par rapport à l'année précédente, fait savoir la même source.
 
Au total, les voyages, principale composante des échanges de services, ont enregistré au terme de l'année 2024, des recettes record de 112,5 MMDH (+4,6% en glissement annuel), rapporte la MAP.
 
Les dépenses ont, quant à elles, augmenté de 9,6% à 29,4 MMDH. Ainsi, le solde des services des voyages dégage un excédent en hausse de 3% à 83,1 MMDH.
 
Les voyages à titre personnel ont constitué la principale composante de la rubrique Voyages tant au niveau des recettes que des dépenses. En effet, les voyages à titre personnel ont affiché un solde excédentaire en amélioration de 2,7% à 79,4 MMDH, grâce à une progression des recettes (+4,8 MMDH) plus importante que celle des dépenses (+2,7 MMDH).
 
S’agissant des voyages à titre professionnel, leur solde s’est situé à 3,7 MMDH en 2024, en augmentation de 9,8% par rapport à une année auparavant.


