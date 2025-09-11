La Fondation Mohammed VI des champions sportifs rend hommage à la mémoire d’Ahmed Faras

Une cérémonie d'hommage empreinte d'émotion a été organisée, vendredi soir à Mohammedia, à la mémoire de l'ancien international marocain feu Ahmed Faras, figure emblématique du football national, à l’initiative de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs.



Tenue en partenariat avec l’Association Sport et Amitié, en présence du gouverneur de la préfecture de Mohammedia, Adil El Maliki, cette cérémonie, organisée à l’occasion du 40ᵉ jour après la disparition du défunt, a réuni un parterre d’anciens internationaux, de responsables sportifs ainsi que des membres de sa famille, venus honorer la mémoire du premier Ballon d’Or africain marocain.



Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le président de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs, Chakib Benmoussa, a indiqué que "Faras n’était pas seulement un joueur d’exception, il était un repère moral, un homme dont la discrétion égalait le talent. Il restera à jamais un exemple pour les générations montantes", soulignant le rôle de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs qui apporte plusieurs formes de soutien aux champions ayant dignement représenté les couleurs nationales.



De son côté, le président de l’Association Sport et Amitié, Said Benmansour, a confié avec beaucoup d'émotion : "Ce n’est pas simplement le joueur que nous honorons ce soir, mais une légende nationale. Faras incarnait l’élégance, la loyauté et l’amour du maillot marocain. C'était une véritable icône du football".



Pour sa part, l’ancien international et coéquipier d’Ahmed Faras, Said Ghandi, a salué "un homme calme, doté d’une lucidité tactique rare. Sur le terrain comme dans la vie, Faras était un leader discret mais ferme, un vrai capitaine".



Issam Faras, fils du défunt, a exprimé sa gratitude aux organisateurs et aux participants, soulignant que son père "était animé d’une immense passion pour le Maroc et pour le football". "Ce moment est pour nous, sa famille, une grande source de fierté. Merci au Maroc pour cet hommage qui dépasse les mots", a-t-il ajouté.



Le programme de la soirée a été marqué par des témoignages, des projections retraçant les moments phares de la carrière du défunt, ainsi qu’un moment de recueillement ponctué par des lectures coraniques et une prière collective.



Ahmed Faras a porté les couleurs de la sélection nationale et fut l’un des héros du sacre des Lions de l’Atlas lors de la Coupe d’Afrique des nations en 1976. Il a été sacré Ballon d’or africain en 1975.



Joueur vedette du Chabab Mohammedia, il avait été désigné meilleur buteur du championnat en 1969 et 1973 et a remporté la Coupe du Trône à deux reprises (1972 et 1975). Il reste à ce jour le meilleur buteur de la sélection nationale.