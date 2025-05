La Fête du travail sous l’ère d’une gestion gouvernementale calamiteuse

A l’occasion du 1er Mai, la Fédération démocratique du travail (FDT) célèbre la Fête du travail dans un contexte social marqué par la flambée des prix, la détérioration du pouvoir d’achat des citoyens, la généralisation de la précarité, et le démantèlement du système de protection sociale, parallèlement à la persistance de déséquilibres structurels dans les politiques publiques, et la montée du clientélisme, des monopoles et de la spéculation qui épuisent le pouvoir d’achat des citoyens.



Dans un communiqué de presse, la FDT a exprimé son attachement à la défense des droits économiques et sociaux ainsi que des acquis historiques de la classe ouvrière, notamment : un salaire équitable, une retraite convenable, la protection sociale et la dignité dans l’environnement de travail, revendiquant une augmentation générale des salaires et des pensions de retraite pour faire face aux vagues successives de cherté de la vie, ainsi qu’une révision du système fiscal pour garantir la justice fiscale, en allégeant la charge sur les catégories vulnérables et moyennes, et en instaurant un impôt sur la fortune.



La centrale syndicale a également exprimé son rejet des réformes paramétriques des systèmes de retraite, qui font porter aux seuls salariés le coût du déficit, tout en appelant le gouvernement à procéder à une réforme globale et participative garantissant la pérennité des caisses et l’équité dans les prestations.



La FDT a aussi exprimé son refus catégorique du projet de loi sur le droit de grève dans sa version actuelle, en raison des restrictions qu’il impose aux libertés syndicales, appelant à son retrait et à l’ouverture d’un débat sérieux et participatif à son sujet, dans le respect des acquis constitutionnels et des conventions internationales.



La liste des revendications de la FDT comprend la nécessité d’institutionnaliser le dialogue social, à l’échelle centrale et sectorielle, en le rendant obligatoire et en lui donnant un horizon de négociation clair, tout en mettant en œuvre les accords précédents, notamment celui du 26 avril 2011 ; la révision du système des élections professionnelles afin de garantir transparence et véritable représentativité ; ainsi que la promulgation d’une loi sur les syndicats, assurant l’indépendance de la décision syndicale et structurant le paysage syndical sur des bases démocratiques et de représentativité claires.



LA FDT a renouvelé son refus de la privatisation des secteurs de l’éducation et de la santé, et réaffirmé le rôle social de l’Etat dans la garantie d’un accès équitable et gratuit à ces deux secteurs, considérés comme leviers de la justice sociale. Elle a également appelé à l’élargissement de l’investissement public dans les infrastructures, à l’embauche de cadres qualifiés, et à l’amélioration des conditions de travail dans ces secteurs vitaux.



La centrale syndicale a rejeté la manière unilatérale avec laquelle le projet de fusion des mutuelles affiliées à la CNOPS dans la Caisse nationale de sécurité sociale a été adopté, et appelé à un dialogue transparent et participatif à même de protéger les acquis des adhérents et de garantir la continuité et la qualité des services.



Elle a renouvelé son appel à la mise en place d’une politique de prévention efficace dans les milieux de travail pour limiter les accidents professionnels et préserver la santé des travailleurs, notamment dans les grands chantiers et les secteurs du bâtiment, de l’industrie et de l’agriculture, via le renforcement du contrôle, la reddition des comptes et l’implication des représentants des travailleurs dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans de prévention.



La centrale syndicale a également réaffirmé son engagement responsable dans toutes les initiatives visant à construire un front syndical unifié, pour faire face aux politiques d’appauvrissement et de marginalisation, et afin de redonner à la protestation syndicale son rôle dans la défense des droits et de la dignité.



Concernant la Cause nationale, la FDT a réitéré sa position ferme en faveur de l’unité territoriale du Royaume, et exprimé son soutien inconditionnel au plan d’autonomie comme unique solution politique réaliste et crédible au conflit artificiel autour du Sahara marocain. Elle a affirmé sa mobilisation, aux côtés de toutes les forces vives du pays, pour la défense de notre intégrité territoriale.



Par ailleurs, la FDT a exprimé sa solidarité inconditionnelle avec la lutte du peuple palestinien jusqu’à l’obtention de ses droits nationaux légitimes, au premier rang desquels figure la création de son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale.



