Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

La FRMF rend hommage aux anciens internationaux de la Ligue Rabat-Salé-Kénitra

Dimanche 7 Septembre 2025

La FRMF rend hommage aux anciens internationaux de la Ligue Rabat-Salé-Kénitra
Autres articles
La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a organisé, jeudi au Complexe Mohammed VI de Football à Salé, une cérémonie en l’honneur des anciens joueurs internationaux ayant évolué à la Ligue Rabat-Salé-Kénitra.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de la FRMF visant à reconnaître la valeur des anciens joueurs internationaux et à valoriser leurs contributions au service du football national, indique un communiqué de la Fédération.

Cette rencontre, qui a constitué une occasion pour les anciens internationaux de rencontrer les joueurs actuels de l’équipe nationale ainsi que le staff technique, a permis un véritable échange intergénérationnel au sein de la grande famille du football marocain, ajoute la même source. Les joueurs honorés sont notamment Mohamed Timoumi, Abdeslam Laghrissi, Saâd Dahan, Abdelkarim Hadrioui, Abderrazak Khairi, Idriss Waddich, Hammou El Fadili, Lahcen El Weddani, Abdellah Haidamo et Mahjoub El Ghazouani.

Il s’agit également de Khalid Labied, Said Chiba, Khalifa El Abed, Noureddine El Bouhyaoui, Mohamed Boussati, Lahcen Anafalous, Mostafa Bidodane et Jamal Jebran.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’actions similaires menées par la Fédération dans plusieurs villes, notamment à Oujda et Fès, conclut le communiqué.

Libé

Lu 79 fois

Tags : anciens internationaux, FRMF, hommage, Ligue Rabat-Salé-Kénitra

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication