La FRMF arrête le programme des dernières journées

Le programme des dernières journées de la Botola Pro D1 a été arrêté vendredi par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), à l'issue d'une réunion par visioconférence de son comité directeur.



Lors de cette réunion tenue par le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, et le président de la LigueNationale de football professionnel (LNFP), Said Naciri avec les présidents des clubs de la Botola Pro D1, M. Lekjaa a présenté une proposition du programme du reste du championnat, notamment les 29e et 30e journées qui coïncident avec les dates FIFA (05-13 octobre 2020), peut-on lire dans un communiqué de la fédération.



Après concertation du président de la FRMF et du sélectionneur national (qui ne va pas convoquer les joueurs locaux) ainsi que l’accord unanime des présidents des clubs présents à la réunion, il a été décidé de programmer la 29e journée de la Botola Pro D1 les 6 et 7 octobre 2020 et la 30e journée les 10 et 11 octobre prochain, tout en louant les efforts déployés pour la reprise et la clôture de la saison dans de bonnes conditions, poursuit la même source.



Le président de la FRMF a également annoncé que la saison actuelle de la Botola Pro D2 s’achèvera le 09 octobre 2020 au lieu du 08 du même mois, tout en saluant le niveau dont ontfait preuve les clubs de D2 lors de cette saison. Il a été convenu de tenir une autre réunion lors des prochains jours avec les présidents des clubs de la LNFP qui sera consacrée au démarrage de la saison 2020-2021.



Par ailleurs, le président de la FRMF a appelé les différentes composantes de la Direction technique nationale (DTN) à redoubler d'efforts en matière de mise en œuvre du contrat-programme du développement de la pratique de la discipline au Maroc. Lors d'une réunion tenue samedi par M. Lekjaa et le directeur technique national, Osian Roberts, avec les cadres et responsables de la DTN, consacrée au suivi du développement du football national, le président de la FRMF a également plaidé pour le travail de base et le développement de la pratique dans les différentes régions et provinces du Royaume à travers l’accompagnement et l’encadrement des régions en matière d’organisation des compétitions, indique un communiqué de la fédération.



Ces compétitions, a-t-il poursuivi, peuvent être organisées sur les terrains de proximité qui se comptent par centaines et bénéficier ainsi des partenariats qui lient la FRMF au ministère de la Culture, de la Jeunesse et du Sport et au ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique.



Le président de la FRMF a souligné en outre que l’encadrement de la DTN ne doit passe limiter au Complexe MohammedVI de football mais s’étendre à toutes les provinces et villes sans exception à travers une politique d’ouverture, indique le communiqué, ajoutant que cette réunion a été également l’occasion d’aborder les sujets liés à la DTN et aux sélections nationales des jeunes. Ainsi, il a été procédé à la présentation du processus de sélection des candidatures aux sessions de formation à la Licence CAF -A- au titre de la saison 2020-2021, processus d’écoute des réclamations des candidats non retenus et du programme des formations prévues pour le mois d’octobre.



Au cours de cette réunion, l’expert français David Boulanger a exposé par visioconférence un modèle du football de masse au sein des établissements d’enseignement scolaire à AlHoceima qui a pour objectif de jeterlesjalons d’une bonne pratique footballistique chez cette catégorie et d’élargir la base des pratiquants.Ce programme doit s’étendre aux différentes régions du Maroc, a souligné M. Lekjaa.



A l’issue de cette réunion, la DTN a dévoilé le planning des entraînements et stages des sélections nationales féminines et masculines U17 et U20 ainsi que la participation aux différentes échéances continentales et mondiales, conclut le document.