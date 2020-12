Berkane, l’Africaine

Après avoir été quart de finaliste, puis finaliste, l’heure était venue pour la Renaissance de Berkane de chasser le signe indien et d’étoffer son palmarès par un deuxième titre majeur qui s’ajoute à la Coupe du Trône remportée en 2018. La consécration en 2020 a été africaine. La RSB avait surclassé en finale le club égyptien de Pyramids par 1 à 0, devenant par là même le cinquième club marocain à s’adjuger la Coupe de la CAF après le KACM (ancienne formule), le Raja de Casablanca, l’ASFAR, le FUS de Rabat et le Moghreb de Fès. Dans cette Coupe de la Confédération, dont les demi-finales et la finale se sont jouées au finish au Maroc, l’on ne peut oublier le bon parcours du Hassania d’Agadir qui a atteint le dernier carré, tour où il a été éliminé par la RSB. Une Renaissance de Berkane qui, à l’instar du Wydad et du Raja, aspire à faire partie du cercle réduit des grosses écuries du football africain. Pour ce faire, le club de l’Oriental disputera bientôt la Super Coupe d’Afrique contre Al Ahly à Doha.