La CNDP initie des travaux en vue d'une délibération sur les traitements d’IA

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a initié les travaux en vue d’une délibération sur les traitements d’Intelligence artificielle (IA) utilisant des données à caractère personnel.



Ces traitements, qui exigent une attention particulière en matière d’intégrité, de transparence, de loyauté et de lisibilité, doivent garantir aux citoyens l’accès à des voies de recours, a indiqué la CNDP dans un communiqué, notant que la Commission veille ainsi à leur conformité avec les dispositions légales en vigueur, notamment la loi 09-08.



Dans ce contexte, un benchmark international a été réalisé et des consultations ont été menées auprès d’autorités et d’instances de protection des données à l’échelle internationale, ajoute la même source.



Ainsi, la CNDP prévoit d’auditionner une diversité d’acteurs, incluant des experts nationaux et internationaux, des organisations scientifiques et professionnelles, des institutions, des associations de la société civile, ainsi que toute personne ou entité capable d’apporter un éclairage sur le sujet.



Les acteurs intéressés sont invités à manifester leur intérêt en adressant un message à l’adresse suivante : auditions-ia@cndp.ma, conclut le communiqué.