La CEA recommande l'alignement des politiques budgétaires sur le cycle économique

La Commission économique pour l'Afrique (CEA) a souligné, dans son rapport économique 2019, que les pays africains doivent aligner leur politique budgétaire sur le cycle économique pour préserver la stabilité macroéconomique et assurer une croissance accélérée et soutenue.

Présenté en marge de la 52ème Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique (COM2019) de la CEA, qui s’achève aujourd’hui à Marrakech, ce rapport, intitulé "La politique budgétaire au service du financement du développement durable", identifie six domaines clés pour accroître les recettes publiques.

Il préconise, ainsi, l'ancrage de politique budgétaire dans les stratégies nationales de financement à moyen terme, ce qui pourrait permettre à ces pays de tirer pleinement parti du potentiel de l'ensemble des recettes publiques (fiscales et non fiscales), rapporte la MAP. En matière de politique fiscale, les gouvernements doivent élargir l'assiette fiscale en soumettant à l'impôt des secteurs difficiles à taxer, notamment l'agriculture, l'économie informelle, l'économie numérique et le secteur des ressources naturelles, estime la CEA, notant que les incitations fiscales doivent être réévaluées, voire supprimées par les Etats si elles ne répondent pas à l’objectif fixé et leur limitation pourrait enrayer l'évasion fiscale et améliorer la perception des recettes.

En outre, l’investissement dans de meilleures méthodes et techniques de collecte des données pourrait renforcer le suivi du recouvrement des recettes non fiscales et des cas de non-déclaration, ajoute la même source.

La CEA préconise également la réforme des systèmes d'administration fiscale au moyen de la numérisation et d'autres technologies d'information comme solution pour accroître la mobilisation des recettes, soulignant que le déploiement des technologies numériques doit s'accompagner d'un renforcement des capacités des décideurs et des collecteurs d’impôt sur la manière de tirer parti des données générées par la numérisation pour des évaluations plus efficaces.

Ce rapport présente une évaluation factuelle de la nature et des résultats des politiques budgétaires en Afrique, notamment une analyse des difficultés rencontrées, des possibilités disponibles et des meilleures pratiques en vigueur.

Pour rappel, la COM2019 se tient sous le thème "La politique budgétaire, le commerce et le secteur privé à l'ère du numérique: Une stratégie pour l'Afrique".