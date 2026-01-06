Décélération de la croissance économique nationale au troisième trimestre 2025

La croissance économique marocaine s’est décélérée au cours du troisième trimestre 2025. Selon le Haut-commissariat au plan, elle s’est établie à 4% contre 5% à la même période en 2024.



Ce ralentissement s’explique principalement par le repli des activités non agricoles, dont la croissance a accusé une baisse durant la même période, tandis que le secteur primaire a enregistré une augmentation contre une baisse au cours de la même période en 2024.

Dans le détail, la valeur ajoutée du secteur secondaire en volume, corrigée des variations saisonnières (cvs), a enregistré un ralentissement de son rythme de croissance passant de 6,9% au même trimestre de l’année 2024 à 3,8%.



L’institution publique justifie cette évolution par la décélération des taux de croissance des valeurs ajoutées des activités du bâtiment et travaux publics (5,6% au lieu de 6,8%), des activités de l’industrie d’extraction (5,2% au lieu de 14%) et des industries de transformation (2,6% au lieu de 6,6%). Ce, en dépit de l’accélération enregistrée par les activités de l’électricité et de l’eau, dont la croissance est passée de 4,6% à 5,9%.



En ce qui concerne la valeur ajoutée du secteur tertiaire, l’arrêté des comptes nationaux du troisième trimestre 2025 met en évidence « une décélération de son taux de croissance, passant de 5% au même trimestre de l’année 2024 à 4,2% au cours de ce trimestre».



Le HCP précise que cette évolution a été marquée par le ralentissement des activités de l’hébergement et la restauration (7,4% au lieu de 12,3%), des services financiers et assurances (6,8% au lieu de 7,9%), des services de l’éducation, de la santé et des activités d’action sociale (5,7% au lieu de 6,8%), du transport et entreposage (3,5% au lieu de 7,5%), du commerce et réparation de véhicules (3,2% au lieu de 4,7%), de la recherche et développement et des services rendus aux entreprises (2,8% au lieu de 4,3%) ainsi que de l’information et la communication (1,5% au lieu de 2,2%).



Dans sa récente note d’information synthétisant la situation économique nationale au troisième trimestre 2025, l’organisme public fait également état de l’amélioration des activités des services rendus par l’administration publique générale et la sécurité sociale (4,8% au lieu de 4,3%) et des services immobiliers (0,9% au lieu d’une baisse de 1,7%).

En conséquence, « la valeur ajoutée du secteur non agricole a connu un ralentissement de son taux de croissance passant de 5,7% au troisième trimestre de l’année 2024 à 3,8% durant ce trimestre », a-t-il déduit.



Toujours selon le Haut-commissariat, la valeur ajoutée du secteur primaire a progressé de 2,6% au troisième trimestre 2025, contre une baisse de 4,2% au cours de la même période en 2024, suite à la «hausse de l’activité agricole, à 4,4% au lieu d’une baisse de 5,1% l’année précédente, et de la baisse de l’activité de la pêche, à −24,4% au lieu d’une hausse de 13,4%».



A noter la hausse de la demande intérieure qui a bondi de 7,6% au troisième trimestre 2025 au lieu de 5,9% la même période de l’année 2024, contribuant ainsi pour 8,3 points à la croissance économique nationale au lieu de 6,5 points.



Par ailleurs, au niveau des échanges extérieurs, il ressort que les importations de biens et services en volume ont bondi de 15,3%, contre 11,1% au cours de la même période en 2024, ce qui a entraîné une contribution négative à la croissance de 7,7 points, contre −5,8 points l’année précédente, selon les explications du HCP.



Alain Bouithy