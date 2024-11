La Bourse de Casablanca progresse du 11 au 15 novembre

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 11 au 15 novembre en bonne mine, son indice principal, le MASI, gagnant 1,36% à 14.862,45 points (pts).



Le MASI.20, indice regroupant les 20 entreprises les plus liquides, et le MASI ESG, qui mesure la performance des entreprises ayant obtenu la meilleure notation en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), ont progressé, respectivement, de 1,64% à 1.205,51 pts et 1,34% à 1.063,74 pts.



S'agissant du MASI Mid and Small Cap, dédié aux petites et moyennes entreprises, celui-ci s'est octroyé 0,58% pour atteindre 1.444,39 pts, rapporte la MAP.



Sur le plan sectoriel, la meilleure performance revient au secteur des services du transport (+8%), suivi par ceux des bâtiments et matériaux de construction (+4,31%) et des banques (+1,7%).



En revanche, les secteurs des télécommunications (-4,11%), de l'électricité (-3,78%) et des transports (-3,05%) ont accusé les plus forts replis. Les échanges sur le marché ont totalisé plus de 3,16 milliards de dirhams (MMDH), dominés par les transactions sur la BCP avec 17,94% du volume, le Crédit du Maroc (13,02%) et SODEP-Marsa Maroc (9,96%).



La capitalisation boursière a atteint, quant à elle, 760,01 MMDH.



Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été enregistrées par SODEP-Marsa Maroc (+8% à 540 DH), Maghreb Oxygène (+6,59% à 249,95 DH), TGCC S.A (+6,4% à 484 DH), Alliances (+5,78% à 366 DH) et CFG Bank (+5,73% à 203 DH).



À l'opposé, Réalisations Mécaniques (-16,75% à 530 DH), M2M Group (-5,36% à 520,5 DH), Promopharm S.A (-5,11% à 873 DH), Stroc Industrie (-4,56% à 46 DH) et Salafin (-4,39% à 544 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.