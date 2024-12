La Bourse de Casablanca ouvre sur une note positive

La Bourse de Casablanca a ouvert sur une note positive vendredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,12% à 14.672,75 points (pts).



Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,21% à 1.186,61 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, s'adjugeait 0,25% à 1.037,46 pts.



En revanche, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, cédait 0,09% à 1.491,98 pts.



Aux valeurs individuelles, CTM (+8,38% à 894 DH), Ib Maroc.com (+2,76% à 34,94 DH), Cosumar (+2,15% à 190 DH), CFG Bank (+2,09% à 219,5 DH) et TGCC (+1,68% à 474,95 DH) réalisaient les meilleures performances.



A l'opposé, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Mutandis (-2,32% à 295 DH), Sothema (-2,27% à 924,5 DH), Wafa Assurance (-2,18% à 4.400 DH), Risma (-1,53% à 225 DH) et Attijariwafa Bank (-0,44% à 567,5 DH).



La veille, le MASI avait terminé sur un gain de 0,3%.