La Bourse de Casablanca ouvre en territoire positif

La Bourse de Casablanca a démarré en territoire positif vendredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,17% à 14.702,22 points (pts).



Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se bonifiait de 0,21% à 1.193,22 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, prenait 0,36% à 1.047,61 pts.



S'agissant du MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, il avançait de 0,06% à 1.477,38 pts.



Aux valeurs individuelles, Bank Of Africa (+2,55% à 196,9 DH), Managem (+2,33% à 2.860 DH), AtlantaSanad (+2,29% à 131,95 DH), Jet Contractors (+0,99% à 1.630 DH) et Risma (+0,87% à 232 DH) affichaient les meilleures performances.



A l'opposé, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Ctm (-2,46% à 673 DH), Delta Holding (-1,69% à 52,2 DH), Cdm (-1,52% à 965,1 DH), LafargeHolcim Maroc (-1,03% à 1.926 DH) et S.M Monétique (-0,99% à 250,5 DH).



Jeudi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,14%.