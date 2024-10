La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

La Bourse de Casablanca a démarré en hausse lundi, son indice phare, le MASI, avançant de 0,13% à 14.098,39 points (pts). Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,25% à 1.135,76 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, prenait 0,1% à 1.013,79 pts.



Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, reculait de 0,05% à 1.351,14 pts.



Aux valeurs individuelles, M2M Group (+8,63% à 550 DH), Auto Hall (+4,4% à 70,99 DH), Risma (+2,3% à 220 DH), TGCC S.A (+2,26% à 408 DH) et LafargeHolcim Maroc (+1,54% à 1.849 DH) affichaient les plus fortes hausses.



En revanche, les plus fortes baisses étaient accusées par Delta Holding (-3,69% à 52,78 DH), Colorado (-3,41% à 51 DH), Stroc Industrie (-2,63% à 48,2 DH), Hps (-2,56% à 570 DH) et Minière Touissit (-2,33% à 1.553 DH).



Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,32%.