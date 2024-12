La Bourse de Casablanca ouvre en grise mine

La Bourse de Casablanca a ouvert en grise mine vendredi, son indice principal, le MASI, lâchant 0,57% à 14.796,79 points (pts).



Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,68% à 1.201,74 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, cédait 0,7% à 1.052,2 pts.



Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, augmentait de 0,83% à 1.467,61 pts.



Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses étaient accusées par Stokvis Nord Afrique (-3,76% à 15,87 DH), AtlantaSanad (-3,64% à 127,2 DH), Attijariwafa Bank (-3,33% à 580 DH), Aluminium du Maroc (-2,98% à 1.401 DH) et Colorado (-2,86% à 51,21 DH). A l'opposé, Société des Boissons du Maroc (+6,53% à 2.397 DH), Ib Maroc.com (+6,03% à 34,99 DH), Addoha (+3,21% à 39,9 DH), Alliances (+2,05% à 449 DH) et Auto Hall (+2% à 65,79 DH) réalisaient les meilleures performances.



Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,89%.