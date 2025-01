La Bourse de Casablanca ouvre en bonne mine

La Bourse de Casablanca a ouvert en bonne mine vendredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,5% à 16.426,61 points (pts).



Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,56% à 1.333,57 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, avançait de 0,71% à 1.160,98 pts.



De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s'adjugeait 0,49% à 1.716,36 pts, rapporte la MAP.



Aux valeurs individuelles, TGCC (+4,84% à 573,9 DH), Itissalat Al-Maghrib (+2,54% à 109 DH), Ib Maroc.com (+2,29% à 34,78 DH), SMI (+2,22% à 2.390 DH) et Sonasid (+1,91% à 1.172 DH) réalisaient les meilleures performances.



À l'opposé, Cartier Saada (-3,93% à 33,51 DH), AtlantaSanad (-2,86% à 154,35 DH), Afric Industries (-1,93% à 303,05 MDH), Colorado (-0,82% à 60,5 DH) et Résidences Dar Saada (-0,69% à 115,5 DH) accusaient les plus forts replis.



La veille, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,48%.