La Bourse de Casablanca ouvre dans le vert

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse mardi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,04% à 16.215,45 points (pts).



Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se bonifiait de 0,05% à 1.314,08 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, reculait de 0,02% à 1.140,51 pts.



De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, avançait de 0,41% à 1.703,61 pts.



Aux valeurs individuelles, Maghreb Oxygène (+6% à 530 DH), AtlantaSanad (+3,21% à 158,95 DH), HPS (+2,73% à 678 DH), Disty Technologies (+1,94% à 310 DH) et Ennakl (+1,69% à 34,37 DH) signaient les meilleures performances.



À l'opposé, Microdata (-6,43% à 682,1 DH), S.M Monétique (-6,34% à 360,6 DH), Cih (-4,33% à 440 DH), Ctm (-2,59% à 1.053 DH) et CMGP Group (-2,14% à 347,35 DH) enregistraient les plus fortes baisses.



Lundi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,24%.